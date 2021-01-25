 

Названа неожиданная польза авокадо

25.01.2021, 22:16, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врачи рассказали о неожиданной пользе авокадо, они считают, что его важно включить в повседневный рацион. Во фрукте содержится множество витаминов и веществ, необходимых для здоровья человека. Авокадо позволяет снизить риск развития опасных патологий.
Не так давно исследователи назвали еще одно целебное свойство продукта. В нем содержится олеиновая кислота, которая помогает бороться с последствиями рассеянного склероза. Речь идет об аутоиммунном заболевании, поражающем спинной и головной мозг.

Олеиновая кислота увеличивает количество Т-клеток, а они, необходимы для подавления негативных симптомов опасных патологий. Это не значит, что авокадо способен полностью защитить человека от рассеянного склероза, фрукт можно употреблять в целях профилактики.

Для организма полезна диета с повышенным содержанием насыщенных жиров, а к этим продуктам относится и авокадо. Специалисты намерены продолжать изучать влияние олеиновой кислоты на иммунную систему.

Источник: ural.aif.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / “Я ваш большой фанат”

25.06 / Мнение: О собаках и больных зооненавистничеством.

01.01 / Мнение: Черно-белый мир и “Раскрашенная птица”

28.06 / Эксперты рассказали о причинах проблемы нахождения мужчинами женской “точки G”

26.08 / Запястья и лодыжки могут предупреждать о развитии рака легкого

21.11 / Мнение: Су-57 никому не нужен

07.08 / Сколько тратит сын Бари Алибасова в месяц

20.07 / Мнение: Народная власть до революции, застой в России и вопрос о причинах коллективизации

07.08 / ЦИК Белоруссии принял решение об установке камер предварительного заключения на избирательных участках

02.07 / На смену Хелене Бонэм Картер: найдена новая исполнительница роли принцессы Маргарет в сериале “Корона”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска