Названа неожиданная польза авокадо

25.01.2021, 22:16, Разное

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Врачи рассказали о неожиданной пользе авокадо, они считают, что его важно включить в повседневный рацион. Во фрукте содержится множество витаминов и веществ, необходимых для здоровья человека. Авокадо позволяет снизить риск развития опасных патологий.

Не так давно исследователи назвали еще одно целебное свойство продукта. В нем содержится олеиновая кислота, которая помогает бороться с последствиями рассеянного склероза. Речь идет об аутоиммунном заболевании, поражающем спинной и головной мозг.

Олеиновая кислота увеличивает количество Т-клеток, а они, необходимы для подавления негативных симптомов опасных патологий. Это не значит, что авокадо способен полностью защитить человека от рассеянного склероза, фрукт можно употреблять в целях профилактики.

Для организма полезна диета с повышенным содержанием насыщенных жиров, а к этим продуктам относится и авокадо. Специалисты намерены продолжать изучать влияние олеиновой кислоты на иммунную систему.

Источник: ural.aif.ru