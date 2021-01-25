Названа неожиданная польза авокадо
25.01.2021, 22:16,
Разное
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Врачи рассказали о неожиданной пользе авокадо, они считают, что его важно включить в повседневный рацион. Во фрукте содержится множество витаминов и веществ, необходимых для здоровья человека. Авокадо позволяет снизить риск развития опасных патологий.
Не так давно исследователи назвали еще одно целебное свойство продукта. В нем содержится олеиновая кислота, которая помогает бороться с последствиями рассеянного склероза. Речь идет об аутоиммунном заболевании, поражающем спинной и головной мозг.
Олеиновая кислота увеличивает количество Т-клеток, а они, необходимы для подавления негативных симптомов опасных патологий. Это не значит, что авокадо способен полностью защитить человека от рассеянного склероза, фрукт можно употреблять в целях профилактики.
Для организма полезна диета с повышенным содержанием насыщенных жиров, а к этим продуктам относится и авокадо. Специалисты намерены продолжать изучать влияние олеиновой кислоты на иммунную систему.
Источник: ural.aif.ru
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