Шкарлет отчитался, как школы вышли из локдауна

25.01.2021, 21:40, Новости дня

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По оперативным данным Министерства образования и науки 25 января большинство заведений общего среднего образования в Украине начали образовательный процесс в очной форме обучения. От 70% до 58% школ работают очно в Черновицкой, Запорожской и Кировоградской областях, сообщил в Telegram-канале министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Почти 100%-й очный формат в школах Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Житомирской областей и Киеве. От 99% до 91% – очный формат в общеобразовательных учебных заведениях Черкасской, Луганской, Сумской, Киевской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, отмечает пресс-служба Минобразования.

По информации ведомства, в Ровенской, Львовской и Закарпатской областях преобладает очная и смешанная, частично – дистанционная формы обучения, преимущественно смешанная и дистанционная – в школах Полтавщины. В Тернопольской области – очная форма у учащихся младших классов, школьники 5–11 классов учатся по смешанной форме. В Винницкой области ученики младших и старших классов учатся очно, а 5–8 классы – по смешанной форме.

Шкарлет добавил, что все школы должны работать с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

С 25 января после завершения “карантина зимних каникул” в Украине действуют ограничения, которые были в декабре 2020 года. Об этом в Facebook 23 января сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. “Карантин зимних каникул” действовал с 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине. В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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