“Депутатов впускали без телефонов”. СМИ сообщили, что Зеленский пришел на заседание фракции “Слуга народа”

25.01.2021, 21:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на заседание фракции “Слуга народа” 25 января, оно началось в 18.00 и продлится до 21.00, пишет LB.ua.

По данным издания, “депутатов допускали на заседание без телефонов и других электронных гаджетов”. Один из ключевых вопросов, которые намерены рассмотреть члены парламентского монобольшинства, – назначение и.о. министра энергетики Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра по вопросам энергетики, отметило издание.

Заместитель главы фракции “Слуга народа” Галина Янченко перед заседанием говорила “Интерфакс-Украина”, что на этой неделе, возможно, повторно вынесут кандидатуру Витренко на голосование в Раде.

“Также, если останется время, то будет предоставлена возможность Александру Дубинскому выразить свою позицию [по санкциям, которые против него ввел Минфин США], предоставить какие-то факты, которыми он владеет, перед фракцией”, – говорила она.

Кроме того, по словам Янченко, нардепы рассмотрят “ряд самых важных законопроектов, среди которых – о Бюро экономической безопасности, народовластии, один из экологических законопроектов”.

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от “Слуги народа”. 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьера – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. “За” проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Парламент планирует вернуться к этому вопросу в январе, рассказал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия. Сам Витренко заявил, что остается открытым к предложениям по работе в правительстве.

Витренко сотрудничал с “Нафтогазом” с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в “Нафтогаз”, был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с “Газпромом” о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—