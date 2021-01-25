 

“Все хотят и дальше работать в море”. Спасенные у берегов Турции украинские моряки поблагодарили Морскую администрацию

25.01.2021, 21:40, Новости дня
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Украинские моряки, спасенные с затонувшего у берегов Турции судна Arvin, получат помощь в восстановлении новых морских документов, об этом им сообщил на встрече и.о. главы Государственной службы морского и речного транспорта Украины Андрей Глазков. Он отметил, что Морская администрация берет под контроль вопрос страховых выплат и выполнения денежных обязательств со стороны работодателей, пишет портал Odessa de facto. 

“Меня поразило то, что все моряки хотят и дальше работать в море, и с воодушевлением восприняли желание Морской администрации им помочь. Мы не обещаем золотые горы, но уверяем, что и мы, и Министерство инфраструктуры будем максимально помогать в решении их вопросов”, – сказал Глазков.

Издание отмечает, что без морских документов, которые подтверждают личность и подготовку для работы на судне, никто не может выйти в море. 

Моряки поблагодарили за участие в их судьбах консульскую службу посольства Украины в Турции и Морскую администрацию, которые сделали все для скорейшего их возвращения в Украину к своим семьям, пишет портал. Глава Морской администрации поблагодарил береговую охрану Турции, которая в шторм спасала украинских моряков.

ВИДЕОTВидео: Katerina Chernobroff / YouTube

Сухогруз, следовавший в Болгарию под флагом Палау, затонул у берегов Турции 17 января. На борту было 10 украинцев и два иностранца. Пятерых украинцев и одного иностранца удалось спасти. Позже стало известно, что спасатели нашли тела трех погибших, двое из них были украинцами. Таким образом, ненайденными остаются трое членов экипажа, все они граждане Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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