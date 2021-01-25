Новое эстонское правительство возглавит Кая Каллас

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25.01.2021, 21:40, Новости дня
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Парламент Эстонии (Рийгикогу) сегодня большинством голосов предоставил главе Партии реформ Кае Каллас право сформировать новое правительство. Об этом сообщает агентство ERR.

Как отмечает издание Estonian world, Эстония будет единственной страной в мире, где и президент, и премьер-министр –женщины.

За это решение проголосовали 70 депутатов 101-местного парламента, 30 были против, один депутат участия в голосовании не принял.

Сегодня перед заседанием парламента Каллас и предыдущий премьер-министр, лидер Центристской партии Юри Ратас подписали коалиционное соглашение. Помимо премьера, в правительстве Каллас будет 14 министров, каждая партия получит по семь портфелей.

До того, как новый кабинет министров примет присягу перед парламентом, предыдущее правительство продолжит выполнять свои обязанности.

В ночь на 13 января предыдущий премьер решил уйти в отставку после того, как его партию обвинили в коррупционных злоупотреблениях. 14 января президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила кандидатом в премьеры Каллас.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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