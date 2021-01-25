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25.01.2021, 21:36, Разное
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Путин сравнил протестующих с террористами.

Президент Владимир Путин прокомментировал прошедшие 23 января акции в поддержку политика Алексея Навального. В ходе онлайн-встречи со студентами он назвал несанкционированные митинги опасными и «контрпродуктивными».

«Нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Вот здесь немножко как бы фокус смещается, но по сути это то же самое», — считает президент.

Также российский лидер напомнил участникам встречи недавние события в США, когда сторонники экс-президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий. «Как сказал один из руководителей ФБР: «У нас длинные руки, всех достанем, всех поймаем, всех посадим». От 15 до 25 лет, как за внутренний терроризм. Они что, они же тоже вышли с политическими лозунгами. Но за рамками закона. Почему у нас за рамками закона должно быть все разрешено? Нет», — сказал президент.

Отвечая на вопрос одного из студентов Путин вновь вспомнил 90-е годы и Октябрьскую революцию. «Страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения», — пояснил он.

Глава государства также отметил, что и сотрудники правоохранительных органов должны вести себя в рамках закона. «Они тоже должны выполнять свой долг служения народу РФ и государству, но тоже в рамках своих служебных обязанностей», — уточнил Путин.

Акции в поддержку политика Алексея Навального, которого суд в отделе полиции отправил в СИЗО на 30 суток, прошли по всей стране в минувшую субботу. Многие сопровождались столкновениями с ОМОНом и Росгвардией. По последним данным «ОВД-инфо», на митингах силовики задержали по меньшей мере 3711 человек.

Источник: Новая газета



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