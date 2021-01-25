 

Военная разведка США покупает базы данных для слежки за людьми без ордера суда

25.01.2021, 21:34, Новости дня
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Разведывательное управление Министерства обороны США, пользуясь лазейками в законодательстве, покупает базы данных с информацией о местоположении людей без ордера суда, пишет The New York Times. Как отмечает издание, в основном эти данные используются для проведения расследований в отношении иностранцев за рубежом, но также зачастую управление интересует информация об американских гражданах.


Reuters

Разведывательное управление Пентагона без соответствующего судебного ордера покупает базы данных, позволяющие отслеживать перемещения американцев и граждан других стран, пишет The New York Times.

Согласно документам, которые сотрудники управления предоставили сенатору от Демократической партии Рону Уайдену в ответ на его запрос, в управлении отслеживали передвижения американцев с помощью купленных у неких брокеров баз данных при проведении пяти расследований в течение последних двух с половиной лет.

Однако в первую очередь управление интересуют сведения о месторасположении иностранцев за рубежом. По данным NYT, таким образом сотрудники выявляют угрозы для американских сил, размещённых по всему миру.

Как напоминает издание, зачастую мобильные приложения собирают информацию о местоположении своих пользователей, затем их создатели могут объединять данные и продавать брокерам, которые, в свою очередь, могут перепродавать их — в том числе правительству.

При этом неназванные брокеры, к которым обращается правительство, не разделяют американских и иностранных пользователей. Этим занимаются непосредственно сотрудники управления по мере поступления к ним данных. Затем для получения разрешения на доступ к информации об американцах в управлении должны запрашивать специальное разрешение.

В данном случае, как пишет NYT, Разведывательное управление пользуется лазейкой в законе о защите личной информации. Так, для того чтобы запросить у телефонных компаний данные о местоположении клиентов, американским властям необходимо получить судебный ордер. Однако вместо этого правительство может купить аналогичные данные у посредников без суда, полагают в управлении.

В связи с этим Уайден намерен внести закон, обеспечивающий защиту данных американцев. Сенатор назвал подобную ​​деятельность правительства неприемлемым посягательством на конституционные права на неприкосновенность частной жизни граждан США.



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