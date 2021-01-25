«Чем жёстче, тем лучше» — СНВ-III заслужил новую жизнь

25.01.2021, 21:34, Новости дня

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Несмотря на то, что договор СНВ-III о сокращении наступательных ядерных вооружений между Москвой и Вашингтоном истекает уже через две недели, его стоит спасти, особенно учитывая, что к этому стремятся и Россия, и США, пишет Dagens Nyheter. Как отмечает газета, хотя в обозримом будущем ядерное оружие никуда не денется, в его отношении стоит ввести настолько жёсткие ограничения, насколько это возможно — чему поспособствует продление СНВ-III.



Reuters

Президент США Джо Байден собирается попросить продления Договора СНВ-III о сокращении наступательных ядерных вооружений — последнего оставшегося американо-российского соглашения такого рода. Срок действия этого документа истекает уже через две недели, так что времени на его продление остаётся мало даже притом, что в этом заинтересован также и Владимир Путин, пишет Dagens Nyheter.

СНВ-III ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок США и РФ до 1550 штук притом, что боеготовыми из них могут быть максимум 700. Это совсем немало, однако куда меньше того арсенала, который был в распоряжении обеих сторон во времена холодной войны 50 лет назад. В рамки соглашения также включена тщательно проработанная система его исполнения и контроля.

Дональд Трамп никогда особо не интересовался сложными международными проблемами. Он считал, что Китай должен присоединиться к СНВ-III; в противном же случае он намеревался дождаться, пока договор потеряет силу. Того же он хотел и от ДРСМД — соглашения, из которого США вскоре вышли.

Однако эти два договора сильно отличались друг от друга, как и сложившаяся вокруг них ситуация. Россия, по мнению Dagens Nyheter, «мухлевала» с ДРСМД, в то время как обратить внимание на ракетный арсенал Китая (или даже Северной Кореи или Ирана), казалось, было разумной идеей. При этом СНВ-III соблюдали как США, так и Россия.

Китай же, тем временем, пользуется быстрым ростом экономики для наращивания своего военного потенциала, в том числе и в ядерной сфере. «Присоединение Пекина к ограничивающим международным соглашениям желательно, однако это не повод списывать в утиль существующие договорённости между США и Россией», — замечает газета.

При этом продлить СНВ-III довольно легко, особенно если к этому стремятся обе стороны. Осложняющим фактором стала «массированная российская хакерская атака» на США в прошлом году, за которую Байден пообещал наказать Москву. Для отделения этих двух тем друг от друга требуется, вероятно, некоторая воля притом, что у Москвы и Вашингтона есть немало других конфликтов.

«В обозримом будущем ядерное оружие никуда не денется. Но чем жёстче будут ограничения, тем лучше. Пусть СНВ-III станет старше», — подытоживает Dagens Nyheter.