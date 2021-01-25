Британцы полагают, что Шотландия обретёт независимость в ближайшее десятилетие

25.01.2021, 21:34, Новости дня

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Брексит, коронавирус и ослабевающее чувство британской идентичности заставляют всё больше жителей Шотландии и Северной Ирландии стремиться к независимости, передаёт The Times. При этом наименьшей поддержкой движение за независимость пользуется в Уэльсе.



Reuters

Большинство избирателей в Шотландии и Северной Ирландии поддержали идею проведения референдума по вопросу выхода из Соединённого Королевства, что может свидетельствовать об угрозе «конституционного кризиса» в стране, пишет The Times со ссылкой на проведённый опрос.

Исследование, созданное на основе отдельных опросов, проведённых в Шотландии, Северной Ирландии, Англии и Уэльсе, также показало, что чувство британской идентичности, некогда связывавшее страну, ослабевает.

Так, в Северной Ирландии 51% респондентов заявили, что поддерживают идею проведения референдума по вопросу об ирландской границе в течение следующих пяти лет. Против возможного голосования выступили 44% опрошенных. При этом на независимую Северную Ирландию надеется 47%, а 42% стремятся к объединению с Ирландией. Кроме того, на вопрос, объединится ли эта административно-политическая часть королевства с Ирландией в течение следующих десяти лет, 48% ответили положительно.

В Уэльсе, где поддержка независимости традиционно самая слабая, 23% опрошенных всё же высказались за то, чтобы выйти из состава Великобритании, и ещё 31% респондентов поддержали возможный референдум.

Кроме того, как отмечает издание, британцев, которые считают, что в ближайшие десять лет Шотландия получит независимость от Великобритании, в два раза больше тех, кто с этим не согласен.

Одной из причин столь высокой поддержки движения за независимость в Шотландии, The Times называет национальную идентичность. Так, около 56% опрошенных назвали себя шотландцами или одновременно шотландцами и британцами. При этом британцами себя назвали лишь 12% респондентов. При этом в Англии всего 27% назвали себя в первую очередь англичанами, а только потом британцами.

Кроме того, на рост подобных настроений среди шотландцев повлияли брексит и коронавирус. В частности, 53% опрошенных в регионе поддерживают возвращение Шотландии в Европейский союз, против высказываются 31%. В свою очередь, 42% англичан выступают против вступления в ЕС, и только 40% — за.

В том, что касается коронавируса, 42% шотландцев заявили, что в условиях независимости от Великобритании лучше бы справились с пандемией. Отрицают подобную вероятность всего 23%. При этом 53% считают, что решения должны приниматься в Эдинбурге, и только 14% полагают, что в Лондоне. Более того, шотландцы в большинстве своём не жалуют премьер-министра Бориса Джонсона. Лишь 22% считают, что глава государства справился с пандемией. Напротив, успешность политики первого министра Шотландии Николы Стёрджен в этом отношении признают 61% опрошенных.

Как пишет The Times, те шотландцы, кто выступает против независимости, в первую очередь руководствуются экономическими соображениями. Всего 22% принявших участие в опросе убеждены, что экономическое положение Шотландии улучшилось бы после выхода из Великобритании, а 50% уверены, что это бы негативно отразилось на экономике региона.