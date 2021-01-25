«Северный поток — 2» продолжили строить, несмотря на санкции

25.01.2021, 21:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Несмотря на американские санкции в водах Дании возобновилось строительство газопровода «Северный поток — 2», пишет Bloomberg. Укладкой труб занимается судно «Фортуна», против которого Госдеп США ввёл санкции 19 января.



Reuters

Трубоукладочная баржа «Фортуна» возобновила работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании в нарушение американских санкций, направленных против «противоречивого» проекта, пишет Bloomberg.

Как заявили в Nord Stream 2, работы по строительству газопровода, которые ведутся в исключительной экономической зоне Дании, «выполняются в соответствии с полученными согласованиями». По словам представителя оператора проекта, датские власти разрешили «провести подготовительные работы и испытания перед началом работ по укладке газопровода».

Как пишет Bloomberg, на прошлой неделе Госдепартамент США ввёл санкции против судна «Фортуна» и его российского владельца — компании «КВТ-Рус». Таким образом Вашингтон пытался остановить строительство газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. В частности, там американские власти утверждают, что газопровод даёт Москве слишком большие рычаги влияния на поставки газа в Европу и угрожает энергетической безопасности региона.

Агентство напоминает, что стройка была заморожена в декабре 2019 года, когда США ввели санкции против европейских подрядчиков. Тогда для завершения строительства газопровода осталось проложить всего 160 км труб. Однако в декабре 2020 года работы возобновились, тогда баржа «Фортуна» уложила трубы на участке протяжённостью 2,6 км в особой экономической зоне Германии.

Из-за угрозы санкций ранее от проекта отказался целый ряд компаний. В частности, швейцарская компания Zurich Insurance Group прекратила оказание страховых услуг. От участия в проекте также отказался немецкий инжиниринговый концерн Bilfinger SE. Ранее норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод по окончании его строительства, из проекта также вышла датская консалтинговая компания Ramboll.

Тем не менее российская энергетическая компания «Газпром» не намерена отказываться от одного из своих важнейших проектов с точки зрения инвестиций. Ожидается, что оператор проекта газопровода Nord Stream 2 планирует завершить строительство одной из двух веток в первой половине 2021 года.