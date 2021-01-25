Стартовал новый сезон премии «Студент года»

25.01.2021, 21:33, Новости дня

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В День российского студенчества стартовал новый сезон национальной премии «Студент года» – совместного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Российского союза молодежи.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России, Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Церемония открытия прошла в подмосковном Солнечногорске в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Лауреатов премии и всё студенчество поздравил, в ходе онлайн-включения, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков: «Дорогие друзья! Я с большим удовольствием хочу поздравить вас с замечательным праздником молодости, мечтаний, смелых идей – с праздником российского студенчества. Татьянин день традиционно ассоциируется с российскими студентами и университетами. Я, пользуясь случаем, хочу поздравить многомиллионную армию российских студентов с этим замечательным днём. Как вы знаете, он совпадает в большинстве университетов либо с окончанием сессии, либо с периодом каникул. Это тоже замечательное время для того, чтобы набраться сил, потому что в ближайшее время мы вернёмся к традиционному формату обучения. Это позволяет ситуация во многих регионах и городах. И я надеюсь, что, когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей для общения со своими сверстниками».

В этот же день стартовала образовательная смена в Мастерской управления «Сенеж» для участников премии прошлых лет. Они будут обсуждать стратегию дальнейшего развития конкурса, финал которой впервые состоится в Сибири, в Томске.

«Старт Российской национальной премии «Студент года» в Татьянин день – День российского студенчества – стал уже доброй традицией. Сегодня мы запускаем восьмой сезон конкурса. Мы хотим, чтобы каждый год премия развивалась, была актуальна и полезна для ребят. Именно благодаря совместной с участниками работе в конкурсной программе появились новые номинации. В этот раз на площадке нашей Мастерской управления «Сенеж» лауреатам премии нужно будет поработать над стратегией дальнейшего развития конкурса и сформировать личную траекторию развития. Конкретнее – они будут разрабатывать концепцию «амбассадора» премии «Студент года». Я уверен, что самые талантливые, активные, способные ребята со всей страны сделают премию еще лучше и успешнее», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Смена началась с чествования победителей студенческой премии 2020 года. В 2020 году в региональных этапах премии «Студент года – 2020» приняли участие более 15 000 человек, в финал вышли 600 студентов вузов и 400 обучающихся профессиональных образовательных организаций из 65 регионов. Финал премии состоялся в декабре 2020 года, лауреатами стали 73 студента и студенческих объединения из 36 регионов России. Смена пройдет в смешанном – онлайн и офлайн, формате с 25 по 27 января. В очных занятиях в Подмосковье примут участие 50 молодых людей.

Поздравляя студентов с Татьяниным днем, председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Павел Красноруцкий объявил о создании на базе премии федеральной программы поддержки инициативной и талантливой молодежи: «Российская национальная премия «Студент года» выходит за рамки привычного формата и становится целой федеральной программой поддержки инициативной и талантливой молодежи. Это значит, что вам будут доступны больше форматов для получения новых знаний и компетенций, продвижения и самореализации. В состав федеральной программы войдут блоки: «Образовательная смена премии», «Российские интеллектуальные ресурсы» и «Ученик года». Мы хотим, чтобы «Студент года» стал эффективным социальным лифтом и вашим стартом в успешное будущее».

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов отметил важность поддержки талантливых студентов: «В этом зале собрались победители. Вы своим трудом, знаниями, коммуникационными способностями стали лучшими из 15 000 студентов со всей страны. Вы развиваетесь, учитесь и постепенно достигаете своих целей. Поздравляю вас с покорением еще одной вершины. Федеральное агентство по делам молодежи готово вам оказать поддержку и помощь. Мы проводим комплексную работу. Например, Грантовый конкурс молодежных инициатив позволяет эффективнее реализовать проекты для вузов, физических лиц и НКО. Не останавливайтесь на достигнутых результатах, успехов в дальнейшей деятельности!».

Первый вице-президент АО «Газпромбанк», член Совета при президенте РФ по науке и образованию Наталья Третьяк объявила о выделении для студентов обладателей гран-при специальных именных стипендий и подчеркнула важность поддержки талантливой молодёжи: «Газпромбанк реализует широкий спектр стипендиальных, образовательных и стажировочных программ. Поддержка талантливой студенческой молодежи – одно из важнейших направлений социальной политики Банка. Для нас честь участвовать в этом по-настоящему эффективном и значимом для молодых, увлеченных и неравнодушных людей проекте».

Мастерская управления «Сенеж» принимает победителей премии «Студент года» уже второй раз. По словам проректора по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Марии Афониной, программа нынешнего года нацелена на формирование у студентов компетенций будущего, необходимых современному человеку.

«Сейчас важным становится не только развитие soft и hard skills, но и digital навыков. Современный молодой человек должен быть креативным, обладать высоким эмоциональным интеллектом, уметь критически мыслить, заниматься саморазвитием. В рамках образовательной смены студенты смогут прокачать профессиональные и личностные навыки, научатся работать с командой и даже спроектируют образ «вечеринки» для студенческого сообщества в условиях удаленки», – отметила Афонина.

Образовательная смена будет проходить с соблюдением норм и правил, рекомендованных Роспотребнадзором в период ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.