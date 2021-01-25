 

ВОЗ назвал сумму убытков из-за отсутствия равного доступа к вакцинам от коронавируса

25.01.2021, 21:33, Новости дня
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Мировая экономика может понести серьезные убытки из-за отсутствия одинакового доступа к вакцинам от коронавируса в мире, потери могут превышать 9 трлн долларов, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в Женеве.

«Вакцинный национализм» может обойтись глобальной экономике в 9,2 трлн долларов, и почти половину этих потерь – 4,5 трлн долларов – могут понести наиболее богатые экономики», – приводит его слова ТАСС.

Он также напомнил, что что на финансирование доступа к средствам диагностики и лечения вызываемого коронавирусом заболеваний в рамках международного партнерства ACT-Accelerator в этом году необходимо 26 млрд. долларов.

Глава ВОЗ подчеркнул, что в долгосрочной перспективе в интересах каждой стрвны поддержать «вакцинное равенство».

«Пока мы не победим пандемию повсеместно, мы не победим ее нигде», – подвел итог Гебрейесус.

Ранее стало известно, что поставка вакцин от коронавируса посредством международного механизма COVAX может начаться в феврале.

COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.



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