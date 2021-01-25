Мнение: Антикоронавирусные протесты в Голландии 24.01.2021
25.01.2021, 21:32,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Опасный 99-летний внутренний террорист.
В Голландии вчера прокатились массовые протесты против ограничительных коронавирусных мер, которые жестоко подавлялись полицией. Мирных голландских граждан обливали водой, избивали дубинками, травили собаками. Арестовано более 250 человек.
Голландцы – вы невероятные!
PS. Думал еще пост сделать про вчерашние протесты в Белоруссии, но там все настолько уныло было, что даже лень было верстать. Белорусы какие-то не невероятные.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет