 

Мнение: Антикоронавирусные протесты в Голландии 24.01.2021

25.01.2021, 21:32, Разное
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Опасный 99-летний внутренний террорист.

В Голландии вчера прокатились массовые протесты против ограничительных коронавирусных мер, которые жестоко подавлялись полицией. Мирных голландских граждан обливали водой, избивали дубинками, травили собаками. Арестовано более 250 человек.


Голландцы – вы невероятные!

PS. Думал еще пост сделать про вчерашние протесты в Белоруссии, но там все настолько уныло было, что даже лень было верстать. Белорусы какие-то не невероятные.

Источник: Colonel Cassad



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