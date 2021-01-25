 

Доктор Мясников предупредил об опасности родов в маске для здоровья женщины

25.01.2021, 21:28, Разное
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Доктор Александр Мясников пояснил об опасности родов в маске. По его словам, это может стать самым настоящим стрессом для женщины.
Александр Мясников не видит логики в том, что в процесс родов нужно надевать маску. Коронавирус не передается новорожденному через кровь и грудное молоко. Само же средство защиты в процессе родоразрешения может затруднить дыхание. В то же время маску необходимо надевать молодым мамам, которые уже родили малыша и у них лабораторно подтвержден COVID-19.

Минздрав РФ выпустил новые методические указания по поводу принятия родов во время пандемии коронавируса. В них говорится, что все присутствующие в родзале, в том числе будущая мать, должны находиться в масках. Кроме того, необходимо сократить численность персонала, который присутствует вместе с роженицей до минимума.

Источник: fedpress.ru



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