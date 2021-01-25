Эксперт дал простые советы россиянам, потерявшим свой телефон

25.01.2021, 21:28, Разное

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Эксперт по гаджетам и ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук дал простые советы россиянам, потерявшим свой телефон. Он настоятельно рекомендовал не пренебрегать средствами защиты и всеми имеющимися паролями на устройстве.

Именно эти системы позволят сделать устройство бесполезным для нашедшего и существенно увеличат вероятность его возвращения. Для этого будет не лишним добавить второй номер телефона или адрес электронной почты, чтобы нашедшему телефон было проще его вернуть. Также не стоит забывать о сервисах, помогающих найти смартфон. Изначально подобными располагала только продукция Apple, но сейчас аналогичные программы есть и у Samsung и у других устройств, под управлением системы Android. Идеально, если на телефоне установлен пароль на само устройство и на SIM-карту, а также есть блокировка по отпечатку пальца или FaceID. В этом случае даже забыв смартфон в метро или в кафе шансы вернуть его заметно повышаются.

Помимо программных хитростей для безопасности, Илья Корнейчук посоветовал внимательнее относиться к своим вещам. Если же человек склонен забывать устройство и неоднократно подобное повторяется, то лучше подумать о том, как побороть эту забывчивость. Он рекомендует использовать какой-то специальный карман исключительно для телефона или завести чек-лист.

Источник: radio1.news