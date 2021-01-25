 

Эксперт дал простые советы россиянам, потерявшим свой телефон

25.01.2021, 21:28, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эксперт по гаджетам и ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук дал простые советы россиянам, потерявшим свой телефон. Он настоятельно рекомендовал не пренебрегать средствами защиты и всеми имеющимися паролями на устройстве.
Именно эти системы позволят сделать устройство бесполезным для нашедшего и существенно увеличат вероятность его возвращения. Для этого будет не лишним добавить второй номер телефона или адрес электронной почты, чтобы нашедшему телефон было проще его вернуть. Также не стоит забывать о сервисах, помогающих найти смартфон. Изначально подобными располагала только продукция Apple, но сейчас аналогичные программы есть и у Samsung и у других устройств, под управлением системы Android. Идеально, если на телефоне установлен пароль на само устройство и на SIM-карту, а также есть блокировка по отпечатку пальца или FaceID. В этом случае даже забыв смартфон в метро или в кафе шансы вернуть его заметно повышаются.

Помимо программных хитростей для безопасности, Илья Корнейчук посоветовал внимательнее относиться к своим вещам. Если же человек склонен забывать устройство и неоднократно подобное повторяется, то лучше подумать о том, как побороть эту забывчивость. Он рекомендует использовать какой-то специальный карман исключительно для телефона или завести чек-лист.

Источник: radio1.news



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Мария Погребняк показала фото в бикини до похудения на 30 килограммов

15.08 / Мнение: Различие

18.08 / В Узбекистане прозвучал сильный хлопок

28.07 / “Я люблю Меган, но не горжусь тем, кем она стала”: Томас Маркл прокомментировал новую жизнь дочери

22.12 / Ученые назвали причину развития посттравматического стрессового расстройства

18.08 / Мнение: Кто показал Соловьеву член?

06.10 / Аналитический обзор публикаций о России, 21-28 сентября 2020 г.

03.01 / Бывший муж Полины Гагариной накопил долгов под 100 тысяч рублей

30.06 / Мнение: Реформа Конституции, рой истребителей и полная цифровизация Майкрософт

12.11 / По стопам Меган Маркл: принц Чарльз представил коллекцию экологичной одежды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска