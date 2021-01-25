“1983 – фрешмен!”: Дмитрий Шепелев поделился архивными кадрами празднования своего Дня Рождения

25.01.2021, 21:28, Разное

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Популярный ведущий Дмитрий Шепелев разместил на своей странице в Instagram фотоколлаж, на снимках которого продемонстрировал подписчикам ракурсы празднования своего Дня Рождения в разные годы своей жизни. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

Поводом для свежего поста в личном микроблоге послужила упомянутая памятная дата, которую кумир телезрительниц празднует в текущем году 25 января уже в 38-й раз. На фотоснимках Дмитрий Шепелев предстал в самых разных местах и интерьерах: то в уютном кафе, задувающим свечу на торте, то сидящим за рулем авто, а еще – погруженным в морские волны близ яхты. Наиболее романтичным оказалось фото праздника, который ведущий отметил в одной из европейских стран – на нем он изображен на фоне великолепного готического собора. Примечательно, что на снимках телезвезда везде изображен в одиночестве, без покойной ныне супруги Жанны Фриске, однако из откровений, которыми хозяин аккаунта сопроводил коллаж, причина вышесказанного становится вполне понятной. “На фотографиях этот день в разные годы. Всегда старался уехать. 38! Идем дальше”, – резюмировал Шепелев.

Стоит отметить, что привычка ведущего отмечать День Рождения в одиночестве нашла поддержку далеко не у всех фолловеров. В частности, одна из подписчиц отметила, что такое пристрастие характерно для людей, имеющих эгоистичный характер. Впрочем, абсолютное большинство поклонников и поклонниц с теплотой поздравили Дмитрия Шепелева с праздником, пожелав ему всяческих благ.