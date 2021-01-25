Мнение: Провокаторы и мирный протест

25.01.2021, 21:22, Разное

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Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов (фракция «Единая Россия») обратился к молодому чеченцу, вступившему в рукопашный бой с несколькими сотрудниками ОМОНа во время акции протеста на Пушкинской площади в Москве.

Депутат заявил, что в Москве и в регионах «ходят какие-то шайтаны, делают митинги» и предложил земляку помощь в урегулировании проблем с законом в обмен на отречение от оппозиции.

Что это за урегулирование «проблем с законом»? Парень совершил преступление, это однозначно. И должен быть наказан, это вообще не должно обсуждаться.

И как он может отречься от оппозиции, если он, думаю, не имеет никакого отношения к оппозиции? Когда меня спрашивают, что я думаю об этом парне, отвечаю, что считаю его провокатором.

Потому что был и остаюсь сторонником эволюционного развития общества, я категорический противник революций. И такие горячие парни на мирных акциях протеста только тормозят эволюционное развитие, потому что развязывают руки силовикам. Дают им повод для применения не только силы, но и оружия.

Не сомневаюсь, что должны быть наказаны и напавшие на автомобиль ФСБ, которых тоже считаю провокаторами.

Да, автомобиль, явно, провоцировал нападение, въехав туда, где силовики уже разгоняли пешеходов. Но нельзя поддаваться на провокации, повторюсь, нельзя давать повод для применения не только силы, но и оружия.

Фотографии отсюда и отсюда