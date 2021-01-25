Мнение: Письмо: “Чувства взаимны, но не симметричны”

25.01.2021, 21:10, Разное

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Этого автора мы недавно разбирали и в том письме она выглядела куда лучше.

Там было похоже, что у нее есть самоуважение, что ее беспокоит собака, а не корона, а в этом письме понятно, что нет.

Щипцы в правой руке, щипцы в левой руке и плач вместо письма. Но и хвастовство тоже.

Обратите внимание на цель письма: показать свою шкатулку, дальше содержимое анти-шкатулки переложить в шкатулку и все это, чтобы наточить своей короне-кровопийце острые зубцы.

Опишите, как она это делает. Все три этапа. И потом, с чем она в итоге останется.

rngd01

Добрый день, Эволюция,

Спасибо вам и комментаторам за разбор моего письма «Собачья история»: https://evo-lutio.livejournal.com/1332020.html. Благодаря ему я приняла то, во что раньше не очень хотелось верить: чувства в моих отношениях, может, и взаимны, но все-таки не симметрично.

Как писал Бродский, «раз уж это окно открылось, не пытайтесь его захлопнуть; напротив, широко распахните его» — поэтому пишу второе письмо в надежде на разбор.

История продолжается с места, где В. говорит:

— У тебя отпуск в марте? Круто. Ну, к твоему дэрэ я вернусь.

Разъехаться я всё же предложила — но совсем не так, как следовало это сделать, а как попало — в целом, случайно: в феврале В. планировал поехать с парнями в горы, но были проблемы с датами. В итоге они стали рассматривать март. В марте мне 30 лет, и я взяла себе юбилейный отпуск на неделю — надеялась провести его с В., если бы у него получилось, но пока ничего не планировала. Узнав об этом, В. отреагировал, как вы уже догадались, довольно прохладно. Я обиделась — он не понял (или сделал вид), на что, обвинял в том, что я ничего не говорила про отпуск раньше. Ушли гулять с собаками — всю дорогу молчали. В этой тишине у меня сложился неутешительный пазл, который подтверждал слова про дисбаланс:

— Он знаком почти со всеми моими друзьями, я —ни с кем из его друзей;

— Он знаком с моей семьей, я с его — нет;

— Ни разу за полгода отношений он не сказал, что любит меня. Я об этом сказала в начале отношений.

Но хорошего в наших отношениях тоже очень много: он часто гуляет с собаками по утрам, чтобы дать мне поспать подольше, а с прогулки приносит что-то вкусное к завтраку. На новый год здорово съездили за город — всю поездку он организовал сам как сюрприз. Я дарю ему всякие нужные и приятные ему вещи по поводу и без: бывает, что он что-то упоминает — а мне везет, и это что-то находится, и на приятных условиях, как было со сноубордическим экипом ему на день рождения. Мы вместе решаем бытовые вопросы — и мне кажется жутко трогательным, как он снимает с сушилки моё белье и собирает в смешные конвертики. Мы оба любим готовить, и часто устраиваем кулинарные вечера — по очереди или вместе. Когда он заметил, что на полу много шерсти от его пса (моя собака не линяет), он купил робот-пылесос — и вообще покупает разные штуки в мою, если уж на то пошло, квартиру. Кровать вот купил новую — в конце концов, что еще нужно молодой влюбленной паре? Конечно же, здоровый сон, чай не 20 лет, да и с вечерней прогулки пара вернулась совсем не такой уж влюблённой.

Он стал выяснять, на что я обижаюсь:

Я: мне грустно, что ты не был рад возможности провести со мной время.

В: зачем обижаться, я просто не подумал об этом.

Я: это то же самое.

Потом я ещё много чего сказала: и про друзей, и про родителей, и про признания в любви. Сказала, что чувствую себя изолированной, чужой. Друзей у него, оказывается, нет, — только партнёр по бизнесу, но они так устают друг от друга на работе, что редко встречаются вне её. С мамой знакомить не хочет, потому что не считает, что ещё пора. А сказать «я люблю для тебя» — это для него очень серьёзно, он ещё не готов.

Я: что ж, печально, если за полгода ты не смог понять, любишь ты меня или нет.

Во время всей этой дискуссии он сказал мне, что любит меня, что всячески это показывает, и что если мне нужны доказательства — доказывать он ничего никому никогда не будет. В потоке слов фраза «я тебя люблю» — это, по сути, признание, полученное под давлением, а такие не рассматривают в справедливых, не коррумпированных судах. Я сказала ему, что для меня важно, а он, видимо, это важным не считает (как, вероятно, и в случае с моей собакой). Или считает очень важным, а меня — недостаточно важной для этого. В любом случае, все выглядит плохо.

Спросил, правда ли я хочу разъехаться:

Я: Не хочу. И не вижу другого выхода. Я люблю тебя, но я так больше не могу, это неправильно.

Это было вчера поздно вечером. После я ушла где-то на час по семейным делам, а когда вернулась — всё как-то внешне замялось. Он снова говорил, как я могла подумать, что он меня не любит, обнимал, целовал. Но у меня есть ощущение, что все идет со скрипом. Страшно опротиветь себе и ему, если останусьс ним, — и не понимаю, как остаться после признания под пытками. При этом он вроде не хочет расставаться и готов развивать отношения — в своем темпе, на своих условиях и своем направлении. Которое, как мне все чаще кажется, идет вразрез с моим: мне уже 29, хочу замуж и совсем не хочу стать героем одного из последних мемов блога «может ли мужчина любить до дрожи и молчать об этом 10 лет». В целом, я думаю, что лучшим вариантом будет все еще разъехаться — и все же, видимо, расстаться с ним из минуса, чтобы поддержать свою фигуру. Но не уверена, что после моего нытья, которое скорее всего щипцы, это будет экологично. Помогите, пожалуйста, понять, как лучше поступить.

Спасибо за ваше внимание.