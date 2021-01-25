 

Путин распорядился утвердить программу консервации памятников истории и культуры

25.01.2021, 21:03, Новости дня
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По поручению российского президента Владимира Путина до 1 мая будет составлен перечень объектов культурного наследия, требующих реставрации в первоочередном порядке, а до 1 августа – утверждена долгосрочная программа их консервации.

«Правительству… утвердить долгосрочную программу консервации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов, предусмотрев программно–целевой подход при ее реализации. Срок – 1 августа 2021 года… Разработать при участии Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» и научно–реставрационного сообщества и утвердить перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, требующих проведения полного комплекса научно–реставрационных работ в первоочередном порядке. Срок – 1 мая 2021 года», – цитирует РИА «Новости» опубликованный на сайте Кремля перечень поручений главы государства.

Также Путин распорядился подготовить изменения по определению статуса, порядка формирования и деятельности научно–методического совета по охране объектов культурного наследия народов России.

Ранее Владимир Путин согласился с тем, что применение норм тендерной системы для пополнения библиотек нуждается в корректировке.



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