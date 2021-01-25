Мнение: Долгая депрессия, овощи экономкласса и коронавирусное уравнение

25.01.2021, 20:54, Разное

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1. Некоторые думают, что экономика развивается, когда ВВП растёт, и экономика стагнирует, когда ВВП не растёт. В реальности связь сложнее. Бурное развитие технологий иногда приводит к резкому снижению цен на товары или услуги, из-за которого ВВП может даже сократиться:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Долгая_депрессия

Между 1870 и 1890 объём производства железа в пяти ведущих странах-производителях вырос более чем в два раза, с 11 до 23 млн тонн, объём производства стали вырос более чем в 20 раз (с 0,5 млн до 11 млн тонн), а строительство железных дорог было наиболее интенсивным. В то же время на некоторых рынках цены значительно упали — цена зерна в 1894 г. составляла всего треть от цены 1867 г., а цена хлопка упала почти на 50 % всего за пять лет (с 1872 по 1877), что привело к возникновению значительных финансовых затруднений у сельскохозяйственных работников. Резкое снижение цен заставило ряд стран, например, Францию, Германию и США, прибегнуть к протекционистским мерам, и вызвало массовую эмиграцию из других стран, таких как Италия, Испания, Австро-Венгрия и Россия. Аналогично, в то время как объём производства железа между 1870 и 1890 гг. вырос вдвое, цена железа упала в 2 раза.



Во многих странах темпы экономического роста были значительно ниже, чем как после депрессии, так и до неё.

2. Сельхозпроизводители придумали, как сдержать рост цен. Они предлагают ввести специальные продукты «экономкласса», на которые цены будут держаться низкими. В эту категорию могут войти мелкий картофель и кривые огурцы:

https://lenta.ru/news/2021/01/22/econompotato/

Картофельный союз направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей (СНС) письмо, в котором предложил ввести в ассортимент корнеплоды «экономкласса» — размером от 35 до 55 миллиметров и фасованные по 2,5, 3 и 5 килограммов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участника рынка и руководителя аппарата картофельного союза Татьяну Губину.

Таким образом производители захотели стабилизировать цены на картофель. В Минсельхозе одобрили предложение и направили в Минпромторг просьбу поддержать его.

https://lenta.ru/news/2021/01/22/economogurzu/

После информации о том, что в России может появиться картофель «экономкласса», производители заговорили о еще одном подобном продукте — огурцах. Об этом рассказал директора Плодоовощного союза Михаил Глушков, сообщает «Газета.ру».

По его словам, в категорию более дешевых товаров могут попасть кривые огурцы. Предполагается, что прямые огурцы станут премиальными и за них придется доплачивать. Глушков уточнил, что сейчас на прилавки крупных магазинов попадают огурцы только идеальной формы, остальные овощи приходится либо продавать на рынках, либо утилизировать.

«Мы же в теплице не болванки штампуем: огурцы не могут быть одинаковыми. А сети нас заставляют очень серьезно их калибровать. И сегодня мы готовы оставить калиброванные огурцы как некий премиальный продукт», — прокомментировал он. «Для кого-то не важна форма: если человек в салат покупает, он может и кривой огурец порезать спокойно, но купить его гораздо дешевле, чем прямой. Пускай у покупателя будет выбор», — добавил Глушков.

3. Коронавирус сыграл роль великого уравнителя. По итогам 2020 года неравенство в мире снизилось, бедные страны начали быстрее догонять по доходам богатые:

https://lenta.ru/news/2021/01/22/bed/

Пандемия коронавируса непропорционально сильно поразила государства с высоким уровнем дохода на душу населения, поэтому разрыв между бедными и богатыми сократился. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследования.

Снижение неравенства началось еще в 2007 году, но в 2020 году оно оказалось более значительным. «Это больше говорит нам об ужасной неспособности многих западных правительств защитить своих граждан, чем об успехах более бедных стран. Пандемия выявила трагические пробелы в системах общественного здравоохранения богатых стран», —.отмечает издание.

Например, в США в штатах с более высоким доходом на душу населения в среднем оказалось наибольшее количество погибших от пандемии. Исследования также показывают, что государства, которые решили не вводить жесткий карантин в надежде защитить свою экономику, не получили особой выгоды.

Как изменился уровень неравенства внутри богатых стран, пока неясно. С одной стороны, многие жители на Западных стран пострадали от роста безработицы и кризиса в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях. С другой стороны, многие государства выплатили значительные суммы помощи гражданам.

Впрочем, в тех же США и Великобритании это было сделано за счёт резкого наращивания государственного долга. К добру это не приведёт.