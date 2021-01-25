 

Почти 40% украинских медиков переболели COVID-19, у каждого второго болели коллеги

25.01.2021, 20:52, Новости дня
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37,8% украинских медиков переболели COVID-19, 55,9% медицинских работников заявили, что коронавирус подтвердили у их коллег. Об этом свидетельствуют результаты второго исследования мнения медицинских работников, проведенного 13–18 января 2021 года исследовательской компанией Active Group совместно со Всеукраинским врачебным обществом и Ассоциацией городов Украины. 25 января их представили в Украинском кризисном медиацентре.

Медиков спросили, болели ли они или их коллеги COVID-19.

37,8% ответили “да, сам болел”, 32,4% сказали, что болели их близкие коллеги по отделению, 23,5% – что болели их коллеги по больнице, только 3,1% опрошенных заявили, что не инфицировались коронавирусом, 2,5% – что не знают, поскольку не делали тестов, и 8% респондентов затруднились ответить.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 среди медработников – на западе Украины – 45,2%, меньше всего инфицированных коронавирусом медиков на востоке страны – 28,7%.

Чаще всех COVID-19 болеют врачи – 40,1%. 37,2% медработников подтвердили летальные случаи от коронавируса среди их коллег.

Инфографика: activegroup.com.ua

Инфографика: activegroup.com.ua

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 25 января в Украине подтвердили 1 194 328 случаев коронавирусной инфекции, из них 2516 – за последние сутки. С начала эпидемии умерло 21 924 пациента с COVID-19, выздоровело 953 297 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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