В Мариуполе расписали угрозами фасад ветклиники после объявления о скидках для русскоязычных

25.01.2021, 20:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Мариуполе Донецкой области неизвестные разрисовали фасад центра ветеринарной помощи “Западный” и сломали вывеску. Об этом написала в Facebook арендатор помещения Галина Лекунова.

“Ну что можно было ожидать от “патриотически настроенных граждан”? Завандалили фасад клиники. В клинике жуткий запах нитрокраски, все животные в стационаре в жутком стрессе, очевидно, стучали в окна. Мовные борцы с котятами и щенками, настоящие герои!” – написала она

https://www.facebook.com/glekunova1/videos/4025382754147827/

Надписи на украинском языке “Смой кровь с рук”, “Смерть врагам”, “Мы следим за тобой”, “Последнее предупреждение” и прочие появились на стенах здания после того, как ветеринар ранее в полушуточной форме объявила о бессрочной 50%-й скидке для русскоговорящих клиентов, отмечает издание “Новости Донбасса”.

“В связи с евроинтеграцией Украины, увеличением тарифов и налогов, а также принятием закона о применении украинского языка в сфере обслуживания, в ЦВП “Западный” по четным числам каждого месяца, при озвучивании просьбы об обслуживании на русском языке, скидка на все виды услуг 50%” – написала Лекунова на своей странице Facebook (пост на данный момент недоступен).

Скриншот Facebook Лекуновой / novosti.dn.ua

Лекунова сообщила, что после этой публикации она и ее родные столкнулись с “круглосуточными угрозами, бесконечными проклятиями и пожеланиями смерти”. Здание, где она арендует помещение под ветцентр, подверглось нападению вандалов.

Полиция Мариуполя начала уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Некоторые нормы закона вступили в силу в январе 2021 года.

В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство “Интерфакс-Украина”.

—