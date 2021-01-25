 

В Мариуполе расписали угрозами фасад ветклиники после объявления о скидках для русскоязычных

25.01.2021, 20:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Мариуполе Донецкой области неизвестные разрисовали фасад центра ветеринарной помощи “Западный” и сломали вывеску. Об этом написала в Facebook арендатор помещения Галина Лекунова. 

“Ну что можно было ожидать от “патриотически настроенных граждан”? Завандалили фасад клиники. В клинике жуткий запах нитрокраски, все животные в стационаре в жутком стрессе, очевидно, стучали в окна. Мовные борцы с котятами и щенками, настоящие герои!” – написала она

https://www.facebook.com/glekunova1/videos/4025382754147827/

Надписи на украинском языке “Смой кровь с рук”, “Смерть врагам”, “Мы следим за тобой”, “Последнее предупреждение” и прочие появились на стенах здания после того, как ветеринар ранее в полушуточной форме объявила о бессрочной 50%-й скидке для русскоговорящих клиентов, отмечает издание “Новости Донбасса”. 

“В связи с евроинтеграцией Украины, увеличением тарифов и налогов, а также принятием закона о применении украинского языка в сфере обслуживания, в ЦВП “Западный” по четным числам каждого месяца, при озвучивании просьбы об обслуживании на русском языке, скидка на все виды услуг 50%” – написала Лекунова на своей странице Facebook (пост на данный момент недоступен). 

Скриншот Facebook Лекуновой / novosti.dn.ua

Лекунова сообщила, что после этой публикации она и ее родные столкнулись с “круглосуточными угрозами, бесконечными проклятиями и пожеланиями смерти”. Здание, где она арендует помещение под ветцентр, подверглось нападению вандалов.

Полиция Мариуполя начала уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Некоторые нормы закона вступили в силу в январе 2021 года.

В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство “Интерфакс-Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / В США уверены — Пекин наращивает ядерный арсенал, чтобы догнать Москву и Вашингтон

20.07 / Разумков сдал тесты на коронавирус после заражения Бутусова. Они были на одном шоу 16 июля

05.07 / Обвиняемого в убийстве Флойда бывшего полицейского освободили под залог

27.07 / «Дуке обучает снайперов» — Мадуро заявил, что президент Колумбии хочет его убить

24.06 / Ноутбук Acer Swift 5 стал первым ноутбуком с процессором Intel Tiger Lake

21.07 / Кадыров позвал Помпео в Чечню

20.08 / Бывший сотрудник Apple рассказал о создании секретного iPod

30.06 / Пакистан обвинил Индию в нападении на здание биржи

12.08 / Вооруженный мужчина захватил в заложники охранника Миланского собора

21.07 / В Черном море продолжаются международные учения «Си Бриз» 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска