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25.01.2021, 20:48, Разное
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Получившая удар в живот петербурженка рассказала, что ее уговаривали простить силовика.

Петербурженка Маргарита Юдина, участвовавшая в субботних несанкционированных протестах в поддержку Алексея Навального, рассказала, что ее «целый день» просили простить силовика, который ударил ее ногой в живот. Женщина дала интервью 47news.

«За него целый день просили. Из реанимации меня в палату перевели, чтобы полковник мог прийти и гражданка с ним, Вера Юрьевна. Уговаривали простить, он, говорят, самый лучший.<…>

Это же не личный наш с ним конфликт. Потом корреспондента 78 канала запустили, я растерялась. Вообще, я человек мягкий — простила. А теперь вот думаю, надо было мне сказать: когда всех политзаключенных выпустите и Алексея Навального тоже, тогда и прощу», — сказала она изданию.

Юдина сообщила, что она сама живет в городе Луга и подрабатывает репетитором по математике. Бюджет ее семьи — примерно десять тысяч рублей в месяц на четверых человек. В 2011-2017 году она жила вместе с сыновьями в Германии, потом вернулась. У среднего сына Юдиной — диабет.

Силовик ударил петербурженку 23 января, когда она подошла спросить, за что задержали одного из протестующих. Женщина попала в реанимацию, на следующий день ее выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Директор НИИ Вадим Мануковский рассказал о «великолепном» самочувствии Юдиной.

Силовик, когда извинялся перед женщиной, объяснил свои действия тем, что «за пять минут до этого залили газом, запотело забрало», хотя на опубликованном в сети видео оно поднято. Возбудить дело из-за произошедшего уже потребовали, в частности, петербургский депутат Борис Вишневский и московский мундеп Денис Шендерович.

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Источник: Новая газета



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