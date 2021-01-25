Мнение: Итальянский фашизм и его крах

25.01.2021, 20:44, Разное

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Во всех отношениях годный документальный фильм посвященный возникновению и краху итальянского фашизма. Авторы проделали большую работу с различными отечественными и зарубежными источниками, неплохо показав как предпосылки появления итальянского фашизма, так и причины его краха.

Таймкоды:

00:00 — Глава I. Слабый империалист

06:36 — Глава II. Красное двухлетие

11:42 — Глава III. Сущность фашизма

29:06 — Глава IV. Марш на Рим

44:09 — Глава V. Классический либерал

58:38 — Глава VI. Корпоративное государство

01:20:15 — Глава VII. Империя богачей

01:39:12 — Глава VIII. Автаркия и война

01:54:46 — Глава IX. Хозяева фашистской Италии

02:04:37 — Глава X. Крах итальянского фашизма

02:19:01 — Глава последняя. Заключение

Источники:

Основные:

Слободской, С.М. Итальянский фашизм и его крах. – Москва, 1946.

Лопухов, Б. История фашистского режима в Италии. – Москва, 1977.

Rossi, E. Padroni del vapore e fascismo. – Bari, 1966.

Белоусов, Л.С. Фашистский режим, рабочий класс и массовое сознание в Италии. – Москва, 1999.

Welk, W. Fascist Economic Policy. – Cambridge, 1938.

Алатри, П. Происхождение фашизма. – Москва, 1961.

Guerin, D. Fascism and Big Business. – 1973.

История фашизма в Западной Европе / ред. Г.С. Филатов. – Москва, 1978.

Вспомогательные:

Fascismo: Inchiesta socialista sulle gesta dei fascisti in Italia. – Milano, 1922.

Сандомирский, Г.Б. Фашизм. – Москва, 1923.

Сандомирский, Г.Б. Теория и практика европейского фашизма. – Москва, 1929.

Силлаба, С. Профсоюзная политика итальянского фашизма – Москва, 1935.

Bel, G. The First privatization: selling SOEs and privatizing public monopolies in fascist Italy (1922-1925). – Barcelona, 2010.

Snowden, F. The Fascist Revolution in Tuscany. – Cambridge, 1989.

Gabbuti, J. A Noi! Income Inequality and Italian Fascism: Evidence from Labour and Top Income Shares. – Oxford, 2020.

De Felice R. Mussolini il fascista, vol. I. – Torino, 1966.

Остальные:

Toniolo, G. The Italian Economy Since Unification. – Oxford, 2013, P. 59.

Мировой фашизм / ред. Н. Мещеряков. – Москва, 1923.

Джулио, Ю. Фашистская Италия: шесть лет диктатуры черных рубах. – Москва, 1929.

Манкоци, Б. Очерки экономической политики Италии 1945-1959 гг. – Москва, 1961.

Всемирная история, т. IX / ред. Е.М. Жуков. – Москва, 1962.

Датт, Р.П. Фашизм и социалистическая революция. – Москва, 1935.

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