Астрофотограф запечатлел момент сгорания метеорита в атмосфере Юпитера

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25.01.2021, 20:42, Разное
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Астрофотограф Этан Чаппел запечатлел момент сгорания метеорита в верхних слоях атмосферы Юпитера. Это явление помогло учёным лучше понять силу гравитационного воздействия газового гиганта.
Метеориты, называемые болидами, редкость для Земли и последний раз подобный «гость из космоса» упал на планету в Челябинске. Его отличает высокая скорость вхождения в атмосферу из-за чего он буквально взрывается в воздухе. В свою очередь на Юпитере, согласно исследованиям 1998 года, болиды частое явление. Из-за внушительной гравитации планеты, она притягивает астероиды в 2000-8000 раз чаще. Несмотря на это, увидеть такое явление крайне трудно, так как невозможно подгадать момент взрыва и некоторые настолько незначительные, что их невозможно разглядеть. Этану Чаппелу очень повезло, ведь ещё в августе 2019 года он зафиксировал взрыв болида в атмсофере Юпитера и сразу же поделился этим с миром. Астрофотограф объяснил это важностью подобных наблюдений для учёных.

Джоди Хорнер из Университета Южного Квинсленда (Австралия) поблагодарил астрофотографа за предоставленный материал. Исследователь космического пространства отметил, что столь яркий болид большая редкость и Чаппелу удалось внести весомый вклад в изучение Юпитера. При этом стоит учитывать, что часть метеоритов падают на противоположную от Земли сторону планеты и поэтому видео, опубликованное в Twitter, можно считать большой удачей.

Источник: www.popmech.ru



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