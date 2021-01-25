 

“Это не причинно-следственная связь”: Ученые заявили об отсутствии зависимости между витамином D и тяжестью заболевания COVID-19

25.01.2021, 20:42, Разное
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Британские исследователи провели исследование, в ходе которого проверили гипотезу о наличии прямой зависимости межу содержанием у зараженного коронавирусом в организме витамина D и вероятной тяжестью протекания COVID-19. По словам исследователей, прямая корреляция в данном аспекте отсутствует.
Отправной точкой исследования ученых, представляющих Лондонский университет Брюнеля (Великобритания), стало сформировавшееся в научной и общественной среде мнение о том, недостаток витамина D в организме человека прямым образом влияет на тяжесть протекания у него COVID-19. Такая гипотеза, в свою очередь, привела к появлению большого количества методов лечения упомянутой болезни, основанных на направленном использовании именно данного компонента. В ходе научной работы британские эксперты провели анализ динамики здоровья пациентов, база данных для которого была взята из COVID-19 Host Genetics Initiative и Британского биобанка. Были рандомно выбраны две группы исследуемых, в одной из которых находились люди с высокими показателями генетики по витамину D, а в другой – с низкими. В результате выяснилось, что прямой причинно-следственной связи между уровнем компонента в организме и возможной тяжестью заболевания, провоцированного заражением SARS-CoV-2, нет.

Специалисты информировали, что прием добавок витамина D не приносит вреда пациентам, поскольку может принести ряд других положительных последствий для здоровья. “Но если люди решат принимать витамин D, нет никаких доказательств того, что он защитит их от COVID-19, и они должны продолжать следовать существующим рекомендациям, чтобы оставаться в безопасности”, – резюмировал один из авторов исследования, доктор Фотиос Дренос.

Источник: medicalinsider.ru



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