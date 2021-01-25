“Гордость переполняет”: Илья Авербух показал, как сын выполняет опасный трюк на скейте

25.01.2021, 20:42, Разное

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Илья Авербух опубликовал в личном микроблоге видео, показав, как его 16-летний сын Мартин выполняет опасный трюк на скейте. Фигурист признался, что его переполняет гордость от увиденного.

Мартин Авербух появился на свет в браке олимпийского призёра с фигуристкой Ириной Лобачёвой. Как и отец, наследник питает интерес к спорту. Он занимается на скейте, и уже достиг высокого уровня, который недавно продемонстрировал на специальной площадке, выполнив опасный трюк. Илья Авербух по достоинству оценил успехи сына и поделился им с многочисленными поклонниками. В комментарии к публикации спортсмен отметил, что он по-настоящему испытывает гордость за сына, который преодолевает страх, стремясь стать лучше.

Фанаты остались в восторге от увиденного и написали в адрес юного скейтбордиста немало комплиментов. Они отметили, что у чемпиона мира растёт достойная смена. Отреагировала на публикацию и супруга Ильи Авербуха Елизавета Арзамасова. Она похвалила пасынка и назвала того крутым.