Мнение: Что скрывает Путин?

25.01.2021, 20:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Путин прокомментировал фильм Навального «Дворец для Путина», который набрал уже под 90 млн. просмотров.

«Я не смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видео-подборки, которые мне помощники принесли, — заявил Путин на онлайн-встрече со студентами вузов. — Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало».

Вообще-то в фильме Навального и не утверждается, что дворец оформлен на Путина или его родственников. Юридически – дворец, конечно, не собственность Путина. Но еще 20 января я написал: «…Путин просто обязан стукнуть кулаком по столу и поручить выяснить поименно каждого, кто его подставил. Кто построил дворец близ Геленджика, прикрывшись Путиным? Кто тот негодяй, который поручил ФСБ и ФСО охранять этот объект? Что это за подлецы, которые разводили бизнесменов, собирая деньги «под Путина»?

Увы, Путин кулаком об стол не стукнул. Ограничился заявлением: «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало».

Неужели даже Путин не знает, чей это дворец? Не знает, почему его охраняют ФСБ и ФСО? Не знает, кто обманул компанию ООО «Аэрокомплекс», видимо, заблуждавшуюся, что она занималась обустройством вертолетной площадки «резиденции президента РФ “Прасковеевка”»:

Или Путин все-таки знает ответы на эти вопросы? Но почему-то скрывает ответы от народонаселения?