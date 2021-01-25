Мнение: Кто вообще может считаться артистом?

25.01.2021, 20:24, Разное

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Один член (сборища альтернативно одарённых в “Барчике”) уверял в своём посте, что я якобы не артист (правда, аргументов так и не привёл, чему нисколько не удивляюсь). И вот мне стало интересно (потому что не в первый раз уже встречаю подобные утверждения) – а КТО вообще может считаться артистом? Только тот, кто, как Бурунов, плавает по трое суток в ледяной воде или там ест лук килограммами, как Чурикова, в общем, для кого актёрство – тяжёлый труд? А ничего, что мне, например, элементарно здоровье не позволяет так плавать, если что? А вот кто в каком-нибудь ТЮЗе зайчиков-белочек всяких играет, они тогда тоже не артисты, выходит? И где вообще заканчивается “ещё не артист” и начинается “уже артист”? Вот Лавроненко и Яковлева для “Последнего богатыря” по пять часов гримировались, а я для ролей всяких зеков точно так же по полдня или полночи разрисовываюсь – я не артист? Ну, не мне, конечно, за такими мэтрами, как они, тянуться, но, опять же, а со скольки часов грима всё же начинается артист?:) Почему Месхи, например, с которым мы даже внешне похожи, может считаться артистом, а я – нет и всё, ЧЕМ он лучше меня? Но нет, тот поц так и не привёл ни одного аргумента, почему же я таки не артист. Ну, собственно, я их и не ожидал, но, очень надеюсь, он мне это подтвердит двадцать восьмого, когда я вновь на сцену выйду. Потому что роль будет охренительно сложная дл отыгрыша, небось и у профессиональных артистов не у всех такие бывали!

А ещё он написал, что и Евгений Миронов якобы не артист, в отличие от Андрея. Ну, опаный по голове, если уж у него и сам Евгений Миронов, на минуточку, художественный руководитель Театра наций, имеющий столько наград, сколько у меня волос на голове нет, не артист, то тут я могу только промолчать, ибо слова закончились…

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