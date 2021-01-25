Мнение: Письмо: “Будет камбэк”

25.01.2021, 20:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Эта автор еще хуже.

Эта тоже уже писала и, прочитав разбор, что нужно перестать щипцевать парня, начала щипцевать намного сильней.

Обрушила на него все щипцы, какие есть.

Так, что он терпел-терпел, а потом взбесился и прямолинейно ей сообщил, что на дух ее не выносит.

После этого она поникла и побрела прочь, но по пути решила, что он печорин.

Щипцов своих как не видела в упор, так и не увидит.

Но все равно опишите ей ее щипцы, но только все, а не самые очевидные.

tasha_belaya

Добрый день, уважаемая Эволюция. Спасибо за разбор моего прошлого письма (https://evo-lutio.livejournal.com/1306107.html), к сожалению, не в рапана корм или лошадь уже была мертва. П меня послал. И теперь я боюсь сесть ждуном и жать камбэк, помогите, пожалуйста, понять как себя правильно вести в некоторых ситуациях.

Все НГ праздники мы провели вместе. Сам НГ был очень по-семейному, он очень был мил и нежен. Часто в его разговорах появлялись “моя” и “мы”, что меня очень радовало. После прочтения разбора я поняла, какая я неблагодарная алмазная пещерка, перестала реагировать обидой на шутки “про баб”, перестала пытаться пялиться в его телефон (“не в тиндере ли?”), так как тут поняла, что даже если и в тиндере, что я-то сейчас с этим сделаю. Готовила то, что ему нравится, убирала, приносила чай, когда работает, старалась быть полезной в быту. Хотела, чтобы ему было комфортно со мной. Мне казалось, ему нравится, много целовал и обнимал, улыбался.

Как только вышли с праздников на работу я почувствовала, что он стал значительно холоднее, не писал особо, отвечал тем, что работает же. Работаем мы уже в разных местах, а живу я теперь в 10 минутах от него. Поняла, что варианта два: отвалить и притихнуть, ждать его инициативы, или проявлять ее самой. Притихать не особо получалось и хотелось, так как понимала уже, что это сервис-зона – ждать когда пот***аться позовет, но и точку жирную ставить не хотелось, а как просто молча отлипнуть не понимала. Я инициировала встречи сама, он был согласен, мне казалось он даже доволен, а я радовалась нереально, столько времени с любимым. Динамика!

В пятницу мы, как обычно, сидели у него с его друзьями, он был как-то чрезмерно саркастичен, иногда даже груб в общении со мной. Как-то слишком бурно он доказывал другу, что брак – это токсичные отношения, что больше детей он не хочет и после рождения детей бабы начинают чувствовать силу. Что нужно никогда не гнуться, а вести себя как считаешь нужным, а если не нравится – пусть валят, мол, выбор большой. Я притихла и старалась не отсвечивать, хотя внутри уже чувствовала, что это плохо кончится, а не просто «он человек такой, сухарь, и не в настроении», как часто он сам про себя говорил на мой обиженный взгляд. Когда легли спать он повел себя грубо, я спросила что за фигня. Он ответил, чтобы я к нему не лезла с разговорами, что я ему неприятна. Я спросила, есть ли у него какие-то чувства? Мотнул головой – “нет”. Мне не хотелось устраивать ночных побегов, да и что душой кривить, надеялась, что перебрал. Хотя и доходило, что даже если перебрал такие разговоры – это уже пздц. Утром состоялся диалог:

Я: Скажешь что-нибудь?

П ответил, глядя в потолок: Во-первых извини, повел себя как скотина. Щас попытаюсь объяснить. Никаких чувств у меня глубоких к тебе нет, я бы хотел чтобы они были, но их нет. На этой неделе ты только в понедельник у меня не ночевала и у меня внутренний конфликт. Я понимаю, что нужно принять решение, но почему-то не могу его принять. Ты ноешь что я тебе не пишу и требуешь, а мне это честно говоря похуй. И злюсь на себя, что не могу очевидное решение принять, а срываюсь на тебя.

Я: И какое решение?

П: Нам нельзя так больше общаться.

После этого я встала, молча собралась и ушла домой, мне нужно было ехать на свадьбу к брату. Выдался денёк, конечно, но там я никому не портила настроение, пела и плясала.

По дороге домой записала последний диалог, чтобы при попытках короны все вывернуть иначе можно было перечитать, скрыла сториз от всех его друзей и от него, удалила из “недавних” контактов в мессенджерах, чтобы нигде на глаза не попалось. Почему-то плакать не хотелось или не моглось. Внутри как-то было пусто.

Я не знаю, как себя вести если вдруг мы случайно встретимся где-то (а это вполне возможно, так как за два года обзавелись многими любимыми заведениями, хоть и буду стараться в них не ходить сейчас). Смотреть на него, не смотреть, здороваться или игнорить? А если встречу его с другой девушкой? У меня совсем нет самоуважения и я не знаю, как в себе создать модель красивого поведения, чтобы ей следовать, и свою фигуру. Хотела не видеться с бывшими коллегами, чтобы ни дай бог не зашли разговоры о нем, так как я не знаю что говорить, но они, как на зло, по очереди все зовут встретиться. Нужно максимально сделать вид что ничего не произошло, уклоняться от таких тем и молчать про то, что не общаемся? Как помочь себе выглядеть более презентабельно, а не соплей. И если вдруг напишет что-то, как реагировать? Все же мы общались два года, может и случиться такое. Как вести себя? Молчать, как при пингах плюса или ответить, как при «камбэках» онегинов? Хотя на онегина он не похож, кажется, в нем больше печоринского и потепление на НГ было вызвано как раз моим сильным прогибом. Или его границы только кажутся мне такими четкими потому, что я была в глубоком минусе?

Еще я боюсь, что мое достаточно ровное состояние – это какой-то глюк. Хотя мне и кажется, что теперь мне спокойнее, не нужно думать что я могу сделать – ничего. Но мне страшно, что я где-то внутри, в тайне от себя, очень верю что будет камбэк, готовлюсь к нему, иначе не было бы вопросов: «а что если?». Конечно, мне бы очень этого хотелось, чтобы нащупать самоуважение и вылезти из-под плинтуса. Почувствовать, что не совсем я была г-ном. Но у меня с ним никогда не было баланса, только дисбаланс с моим минусом, и, кажется, в таких ситуациях камбэков не бывает. Как понять, если я сама себя обманываю? Как опознать и выкинуть это из своей головы, если это там есть. Позвонить, написать или случайно встретиться у меня нет ни малейшего желания. Когда появляются воспоминания каких-то теплых слов (прошлым летом я перестала общаться на месяц с ним, но потом сама же и помирилась, говорил что: “да может я даже люблю тебя”, ух, сокровища какие в шкатулке!) или совместных милых моментов я гоню их от себя мыслями: “Все кончилось. Он не напишет. За два года не полюбил и не полюбит”. Мне не хочется погрузиться эмоционально в переживания прошлого. Пока что получается.

Я сразу пошла в тиндер, от внимания парней мне стало легче и, что интересно, раньше мне никто не нравился, а сейчас вижу вполне симпатичных и интересных. Планирую выезд в горы, мы с ним это обсуждали, но я не хочу отказываться от планов и поеду с подругой. На новой работе тоже все хорошо, мной довольны. В целом, как-то достаточно много идей и планов рождается в голове. Захотела пойти на батут и встретила в тиндере тренера по акробатике на батутах, предложил провести тренировку, прям «в руку». Не могу понять, это какая-то коронованная эйфория или все-таки это норма и у меня получилось уйти более менее нормально, хоть и когда послали?

Спасибо Вам за все!