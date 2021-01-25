Стало известно о встрече Путина и Моди в 2021 году

25.01.2021, 20:10, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин прибудет в Нью-Дели для встречи с премьер-министром Индии Нарендрой в середине 2021 года, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщил посол Индии в Москве Венкатеш Варма.

«Есть договоренность между Россией и Индией, что визит состоится в этом году, как только ситуация с коронавирусом улучшится», – сообщил Варма, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что речь идет об очной встрече, а не о видеоконференции. «Саммит будет именно тет-а-тет», – сказал посол.

Прошлая очная встреча лидеров двух стран проходила во Владивостоке, в 2019 году. В ходе переговоров российский лидер в том числе рассказал о вертолетах Ка-226Т.