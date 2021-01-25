Эксперт объяснил неизбежность замены условного наказания Навальному на реальное

25.01.2021, 20:10, Новости дня

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Перспектива сохранения условного срока блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» выглядит невозможной, поскольку суд однажды уже ранее давал осужденному шанс на исправление вне мест лишения свободы, считает адвокат, доктор юридических наук Александр Арутюнов.

«Вариант с продлением испытательного срока Алексею Навальному, мне кажется, невозможен по той простой причине, что такой прецедент уже был по делу «Кировлеса»: суд отказался заменить условное наказание на реальное по ходатайству ФСИН и продлил испытательный срок осужденному. То есть суд уже однажды поверил ему, посчитал, что не стоит лишать его свободы, заменяя условный срок на реальный. Но оказалось, что к такому мягкому решению суда Навальный отнесся, можно сказать, демонстративно, нагло, продолжив нарушать условия испытательного срока теперь уже по делу «Ив Роше», – сказал Арутюнов РАПСИ.

По мнению адвоката, на этот раз испытательный срок должен быть отменен, а условное наказание заменено на реальное лишение свободы.

«По идее, человек после такого решения суда должен понимать, что если он будет продолжать нарушать условия своего испытательного срока, то условный срок будет заменен на реальный. Однако Навальный это, видимо, воспринял как слабость. И вот, пожалуйста, результат. В этой связи я не вижу оснований для того, чтобы ему вновь продлили испытательный срок. Я думаю, что условное наказание все-таки будет заменено на реальное», – добавил он.

Симоновский суд Москвы 2 февраля рассмотрит заявления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) об отмене условного осуждения Навальному по делу «Ив Роше».

В ведомстве указали, что в течение 2020 года Навальный систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию в инспекцию: 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению в отношении него были вынесены официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы, который в данном случае может составить 3,5 года.

Кроме того, он также не являлся на регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию в период с 17 августа по 29 декабря 2020 года. «При этом УФСИН РФ по городу Москве учло тот факт, что с 22.08.2020 года Навальный находился на лечении в клинике Charite (город Берлин, Германия). Однако, согласно предоставленной из Charite информации, 23.09.2020 года Навальный был выписан из клиники. Вместе с тем на уведомление о явке 23.10.2020 года в филиал УФСИН Навальный не ответил, на регистрацию не явился», – подчеркнули в ведомстве.

В конце прошлой недели Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.