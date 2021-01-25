«Образованный революционер» – Алексей Навальный получил прозвище в СИЗО

25.01.2021, 20:11, Разное

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Начальник оперчасти следственного изолятора №1 в Москве, майор Андрей Маркелов рассказал журналистам подробности нахождения под арестом известного оппозиционера и ютуб-блогера Алексея Навального.

На данный момент он переведён в общую камеру на 8 коек, где, по словам сотрудника «Матросской тишины», смог найти общий язык с сокамерниками и даже «завоевать авторитет».

– Я с ним частенько общаюсь тет-а-тет, поверьте мне, вопреки всем слухам, Навального никто даже пальцем не трогает. Могу заверить, что никто и не посмеет тронуть: к нему очень лояльно относятся как сотрудники изолятора, так и его соседи. Последние так вообще пребывают в восторге от его склада ума и юридического образования, за что неофициально получил прозвище «образованный революционер». В тюремной культуре, поймите меня правильно, прозвище очень значимо и может многое сказать о человеке, здесь вообще любая, казалось бы, мелочь имеет какое-то значение. Какой у него быт? Да как и у всех: частенько сидят в телевизорной комнате, общаются, наверное, как Сталин с Черчиллем, – рассказал начальник оперативно-розыскной части следственного изолятора №1 майор Андрей Маркелов.

Также майор Маркелов рассказал о передачке, которую, по словам коллег оппозиционера, СИЗО отказывалось передавать Алексею Навальному.

– Первое время часть переданных родственниками вещей пришлось изъять для проверки, но тёплые шерстяные носки, с учётом наших зим, я лично ему возвратил, – добавил он

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