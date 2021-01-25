 

Мнение: Исключение

25.01.2021, 20:10, Разное
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Представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, решение принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.

Рогозин заявил что-то в духе: "Не очень-то и хотелось".

"Исключили" – это не совсем то, что "вышла". Логично предположить, что исключение произошло по инициативе "той" стороны. В целом ситуация вполне предсказуемая – нынешняя Россия в процессе своей деградации уже не вытягивает участие в высокотехнологических проектах. А сам факт руководства отраслью некомпетентным назначенцем только подчеркивает отсутствие интереса со стороны российского руководства к исправлению ситуации.

Источник: Эль Мюрид



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