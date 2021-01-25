Мнение: Интернет в СССР-2.0, разорители могил и сознательный советский народ

25.01.2021, 20:04, Разное

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1. Чтобы вернуть наш народ к советскому образу жизни, достаточно принять всего несколько резких решений. Закрыть границы, минимизировать импорт, ввести систему распределения вместо свободного рынка, разорить частный бизнес и так далее. Чтобы народ не возмущался, придётся также резко ограничить использование Интернета:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/kak-sdelat-chtoby-my-jili-kak-v-sssr-legko-nado-sdelat-tri-vesci-6004405af8b1af50bbe34e41

Даже в СССР, в котором не было интернета, люди, пусть и на кухнях, но роптали, а представьте, что будет, если интернет будет открыт и доступен? Тем более, если так подумать, а зачем он вообще нужен, этот интернет в советском обществе? Разве государство не лучше знает что именно нужно людям? В чем тогда смысл интернета? Нет, конечно, можно оставить его часть, например, в виде справочника, чтобы человек мог скачать, скажем, книгу или посмотреть фильм, то есть сделать его такой огромной базой данных, для доступа к информации (естественно, предварительно отцензурированной), можно оставить госуслуги, ещё что-то, но полностью убрать блоги, комментарии, форумы, мессенджеры, всё что связано с общением людей. Просто потому, что при наличии такого мощного инструмента коммуникации новый СССР будет развален ещё быстрее чем старый, как изнутри, так и снаружи.

Впрочем, выше я процитировал мнение явного противника советских порядков. Было бы интересно заслушать мнение ностальгирующих: что они думают про блоги? Если завтра Сталин восстанет из могилы и встанет у руля, сумеет ли он воздержаться от закрытия соцсетей?

2. Читатели пишут, что большевики не только уничтожили памятник адмиралу Нахимову, но и разорили его могилу:

http://www.admiralnakhimov.ru/stati/112-lazarev-kornilov-naximov-istomin-vozvrashhenie-russkix-admiralov.html

Борьбу с русской историей при Сталине вели последовательно и бескомпромиссно. Коммунисты осквернили, к примеру, ещё и могилы героев Куликовской битвы:

https://zen.yandex.ru/media/lukas/gde-pokoiatsia-mosci-geroev-kulikovskoi-bitvy-peresveta-i-osliabi-5ebaa94f56433c437a471479

Меньше всех повезло герою Бородинского сражения Петру Багратиону. Его могила оказалась слишком близко к памятнику-часовне, которую разрушили большевики:

https://borodinoru.ru/monuments/tomb1812/mogila-generala-p-i-bagrationa.html

В 1932 году при сносе Главного монумента взрывом была разрушена и могила Багратиона. По рассказам старожилов, разбросанные кости собрали местные жители и тайно захоронили, однако точное место никто назвать так и не смог. Уже в 1937 году Багратион был “реабилитирован” советской властью, и приблизительно на месте уничтоженного склепа срочно поставили примитивный обелиск.

Справедливости ради, ковровая борьба с культурным наследием шла только первые двадцать лет советской власти. В конце тридцатых Сталин притормозил уничтожение материальных памятников, перенаправив силы на прореживание советских граждан неправильного происхождения. После смерти Сталина СССР продолжил возврат к цивилизации: масштабное искажение истории сохранилось на государственном уровне только по отношению к последним нескольким императорам. История 18-го века освещалась в учебниках уже достаточно спокойно: идеология проявлялась не столько в принижении заслуг властей того периода, сколько в возвеличивании кровожадных головорезов и лидеров антироссийских мятежей.

3. К вопросу о том, бывает ли эксплуатация при коммунизме. Согласно определению Википедии, эксплуатация — это «присвоение результатов труда другого человека без обмена или с предоставлением взамен товаров (услуг, денег), стоимость которых меньше, чем стоимость, созданная трудом этого человека за рабочее время».

Вот, например, облигации государственного займа, которые заставляли покупать принудительно за часть зарплаты – а потом надули покупателей, на десятилетия отсрочив выплаты и в итоге не вернув реальную исходную стоимость бумаг:

https://topwar.ru/179119-kak-60-let-nazad-ubili-sovetskij-rubl-nachalo-konca-nedorazvitogo-socializma.html

…в феврале 1959 года, выступая на XXI съезде КПСС, Хрущев заявил:

«Миллионы советских людей добровольно высказываются за отсрочку на 20–25 лет выплат по старым государственным займам. Этот факт раскрывает нам такие новые черты характера, такие моральные качества нашего народа, которые немыслимы в условиях эксплуататорского строя».

Народ же ответил адекватными прибаутками:

«Люди, впрочем, пошумели,

но перечить не посмели.

В головах везде печать:

приучил Кащей молчать»

или

«Люди, правда, пошумели,

но перечить не посмели.

А Хрущёв всё лжёт и лжёт:

«Вот сознательный народ!»

Займы 1946-1957 годов начали гасить только с 1974 года и гасили на протяжении 16 лет. Рубль всё это время обесценивался.

По данным Госбанка СССР, реальная платежно-покупательная способность рубля в 1971 году не превышала 70 %, в 1981 году – 60–62 %, а к 1987 году – лишь 40– 45 % от показателя 1961 года. Также известно, что при Горбачёве на каждый рубль в карманах у граждан приходилось товаров в магазинах всего лишь на 12 копеек.