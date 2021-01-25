Перестрелка в Княжичах. Командовавший спецоперацией получил руководящую должность в киевской полиции

25.01.2021, 20:03, Новости дня

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Фигурант дела о скандальной перестрелке в Княжичах, полковник полиции Леонид Курята работает в Днепровском управлении полиции Киева. Об этом Национальная полиция сообщила в ответе на запрос проекта “Слідство.Інфо”.

“Полковник полиции Курята Леонид Леонидович проходит службу в полиции на должности заместителя начальника Днепровского управления полиции – начальника отдела криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве”, – говорится в ответе полиции.

“Слідство.Інфо” напомнило, что в 2017 Куряту уволили с должности начальника уголовного розыска полиции Киева, но он обжаловал это решение и вернулся на службу. А в конце 2018 года он стал главой полиции Бахмута.

Курята руководил спецоперацией 4 декабря 2016 года в Княжичах, где оперативники Нацполиции выслеживали воров-домушников. Правоохранители разместились в заброшенном доме, когда в одном из соседних домов сработала сигнализация. На место приехал наряд Госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Группа захвата решила, что полицейских захватили преступники, и произошла перестрелка, в которой погибло пять правоохранителей: двое полицейских разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и командир группы спецназа КОРД.

В августе 2017 года по делу о перестрелке в Княжичах Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении трем должностным лицам Национальной полиции, в декабре – еще двум экс-руководителям подразделений киевской полиции.

13 января 2017 года в Нацполиции заявили о завершении служебного расследования инцидента в Княжичах. По его результатам были уволены восемь человек.

10 апреля 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти правоохранителей.

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