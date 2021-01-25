 

Перестрелка в Княжичах. Командовавший спецоперацией получил руководящую должность в киевской полиции

25.01.2021, 20:03, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Фигурант дела о скандальной перестрелке в Княжичах, полковник полиции Леонид Курята работает в Днепровском управлении полиции Киева. Об этом Национальная полиция сообщила в ответе на запрос проекта “Слідство.Інфо”.

“Полковник полиции Курята Леонид Леонидович проходит службу в полиции на должности заместителя начальника Днепровского управления полиции – начальника отдела криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве”, – говорится в ответе полиции.

“Слідство.Інфо” напомнило, что в 2017 Куряту уволили с должности начальника уголовного розыска полиции Киева, но он обжаловал это решение и вернулся на службу. А в конце 2018 года он стал главой полиции Бахмута.

Курята руководил спецоперацией 4 декабря 2016 года в Княжичах, где оперативники Нацполиции выслеживали воров-домушников. Правоохранители разместились в заброшенном доме, когда в одном из соседних домов сработала сигнализация. На место приехал наряд Госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Группа захвата решила, что полицейских захватили преступники, и произошла перестрелка, в которой погибло пять правоохранителей: двое полицейских разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и командир группы спецназа КОРД.

В августе 2017 года по делу о перестрелке в Княжичах Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении трем должностным лицам Национальной полиции, в декабре – еще двум экс-руководителям подразделений киевской полиции.

13 января 2017 года в Нацполиции заявили о завершении служебного расследования инцидента в Княжичах. По его результатам были уволены восемь человек.

10 апреля 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти правоохранителей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / МИД оценил ситуацию в Ливане

03.07 / Умер самый старый в мире кот

26.09 / Киев заявил о «зашкаливающих рисках» из-за выбора Лукашенко в пользу России

16.12 / Тихановская анонсировала новые формы протеста в Белоруссии

24.06 / Рогозин опубликовал кантату о Великой Отечественной

31.10 / В Украине в ближайшие сутки начнутся дожди – Укргидрометцентр

13.08 / «Сейчас главное – получить списки задержанных»

28.11 / Американский авианосец «Нимиц» отправился в Персидский залив

28.09 / “Все это не по-моему”. Dzidzio заявил, что в дебютном клипе жены увидел “камни в свой огород”

17.11 / Кабмин уволил руководителя Государственного космического агентства Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска