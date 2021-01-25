Послы G7 представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине

25.01.2021, 20:03, Новости дня

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Послы стран “Большой семерки” в ответ на запрос президента Украины Владимира Зеленского представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине. Об этом говорится в релизе, опубликованном послами G7 25 января.

“В конце прошлого года наши украинские партнеры попросили совета послов G7 относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти в ответ на проблемы, вызванные решением Конституционного Суда Украины [которое КСУ принял] в октябре и до этого. Мы с радостью предоставили эти советы украинским партнерам, а сейчас делимся ими с широкой общественностью”, – говорится в сообщении послов на странице группы в Twitter.

В твите разместили ссылку на пресс-релиз и дорожную карту, предоставленную украинским властям.

В документе сказано, что послы предложили перечень приоритетных мероприятий, которые по их мнению, восстановят доверие общественности к украинской судебной власти и антикоррупционной инфраструктуре, а также “будут содействовать продвижению Украины на пути к процветающей и безопасной демократии”.

Рекомендации послов в частности касаются работы Высшего совета правосудия, Конституционного Суда, Высшей квалификационной комиссии судей, Государственной судебной администрации, Верховного Суда (рекомендуют объединить его с Верховным Судом Украины), проведения конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отбора судей.

Послы рекомендуют “как можно скорее создать надежную правовую основу для обеспечения институциональной независимости и бесперебойной эффективной работы Национального антикоррупционного бюро и дают ряд советов, касающихся работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

“Эти приоритетные меры отражают комплексную реформу, проведение которой необходимо для укрепления независимости, ответственности и добродетели судебной системы, и обеспечение восстановления полномочий антикоррупционных учреждений, что отвечает ожиданиям украинского народа. Определенные срочные меры нужно принять для немедленного устранения вреда, причиненного Конституционным Судом Украины, и не допустить повторения этого кризиса в будущем. Мы считаем, что необходимо принять срочные меры для того, чтобы: 1) восстановить правовые нормы по борьбе с коррупцией, которые недавно были признаны неконституционными, с обеспечением надежной правовой основы; 2) не допустить в будущем причинения вреда со стороны КСУ, даже если он превратится в действительно независимую и подотчетное учреждение; 3), чтобы кандидаты на ключевые должности в судебные и правоохранительные органы предназначались по принципу прозрачности, учета их предыдущих заслуг и наличия доверия к ним”, – говорится в документе.

Послы подчеркнули, что не менее важным является обеспечение процесса выхода антикоррупционных учреждений из кризиса – “с предоставлением им возможности эффективно выполнять свою миссию”.

“В связи с этим, положения, направленные на восстановление ответственности за ложное декларирование или умышленное непредставление декларации об имуществе, которые были приняты Верховной Радой 4 декабря, не имеют достаточно сдерживающего эффекта и, следовательно, не являются эффективным инструментом предотвращения коррупции”, – резюмировали послы.

Ми радо надали ці поради партнерам, а зараз ділимося ними з широкою громадськістю. Група G7 давно підтримує реформи * у цих сферах практично, матеріально й політично та залишається відданою подальшій підтримці у їх реалізації. 2/2

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 25, 2021

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Председатель КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит Конституции.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. 9 декабря Зеленский призвал Раду не рассматривать его законопроект до решения Венецианской комиссии.

Верховная Рада 4 декабря приняла законопроект №4460-д, который вводит наказания за недостоверное декларирование в виде штрафов и ограничения свободы, но не предусматривает лишения свободы, как было раньше. Он предполагает как административную, так и уголовную ответственность. 24 декабря Зеленский подписал закон.

15 декабря Верховная Рада приняла закон, который восстанавливает полномочия НАПК. 25 декабря Зеленский его подписал. Как заявила глава антикоррупционного комитета парламента, нардеп от “Слуги народа” Анастасия Радина, документ соответствует недавно обнародованному выводу Венецианской комиссии. Он восстанавливает те полномочия НАПК, в отношении которых КСУ не привел правовой позиции по поводу их неконституционности. Также Рада приняла другой закон, который устанавливает особенности составления протокола об административных правонарушениях в отношении судей.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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