Honor выпускает новую линейку ноутбуков

25.01.2021, 20:02, Новости дня

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Китайский производитель электроники Honor выводит на рынок новые ноутбуки с экранами на 14 и 15 дюймов. Модели устройств, соответственно, называются MagicBook 14 и MagicBook 15. Несмотря на новизну, эксперты советуют не искать в них внешние различия с предыдущими версиями, так как дизайн остался тем же.

Однако в кнопку питания здесь интегрировали сканер для распознавания отпечатка пальца, что сделает процесс идентификации пользователя простым и более быстрым.

Также разработчик сообщает, что использовал в ноутбуках процессоры Intel одиннадцатого поколения и видеокарты GeForce MX450, выпущенные в Nvidia. В обоих случаях объем оперативной памяти составляет 16 Гб. Жесткий диск имеет 512 Гб.