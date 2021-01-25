 

Новый сервис Beeper объединяет полтора десятка мессенджеров

25.01.2021, 20:02, Новости дня
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Идея объединить в одном интерфейсе сразу полтора десятка самых популярных в мире мессенджеров пришла в голову Эрику Мигиковски, прославившемуся своими умными часами Pebble.

В результате был создан универсальный сервис Beeper. Открыв его страницу, пользователь получает доступ к WhatsApp, Telegram, Twitter, Skype и прочим мессенджерам.

По мнению разработчика, такой сервис окажется очень полезным для людей с широким кругом общения. По крайней мере, теперь им не придется тратить много времени, чтобы проверить все аккаунты, перескакивая с одного мессенджера на другой. Все сообщения можно получать на одну страницу. В данный момент сервис платный. Стоит он 10 американских долларов в месяц.  



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