МВД открыло пошивочный цех

25.01.2021, 20:00, Разное

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Шить уголовные дела будут весь год. Что происходило с задержанными на акции протеста в питерских отделах полиции.

Число задержанных 23 января в Петербурге, по данным на вечер 24 января, превысило пять с половиной сотен человек. Двое — Ирина Фатьянова и Денис Луговский — уже получили административный арест, остальные пока получают штрафы. Но понятно, что цепочка арестов продолжится и что питерская власть (как и федеральная) склонна отвечать на мирный протест не изменением политики, а усилением репрессий.

В отделении полиции 23 января. Фото из личного архива / Facebook

Добиться скорого освобождения удалось только в 74-м отделе полиции на улице Доблести, где находились задержанные еще до начала акции на Сенатской площади журналисты Андрей Макашов, Ян Кутин, Анастасия Карпина и Петр Иванов. При этом полиция требовала от них «аккредитации», которая на публичных акциях не предусмотрена никаким законом. Более того, хотелось бы понять, кто должен выдавать аккредитации на несанкционированный митинг.

Тут поневоле вспоминается протокол, который несколько лет назад выписали журналисту Даниилу Коцюбинскому. Его задержали на митинге, обвинив в «нарушении порядка участия в несанкционированном митинге» (!).

Также аккредитацию требовали у задержанного (и тоже до начала акции) журналиста Давида Френкеля, которого больше трех часов держали в 55-м отделе полиции в Колпино.

Понятно, что обвинить ни в чем существенном журналистов (а задержаны были и другие их коллеги, всего полтора десятка человек) не могли — но, думаю, полиция решала другую задачу: изолировать их на несколько часов, лишив возможности освещать происходящее.

В следующих пяти отделах полиции, где я был, находились и участники акции, и совершенно случайно попавшие под раздачу граждане, мирно выходившие из метро «Гостиный Двор» или мирно гулявшие по Миллионной улице, не собираясь ни в чем участвовать.

В большинстве случаев граждане обвинялись по статье 8.6.1 Закона СПб об административных правонарушениях — за нарушение «антиковидного» постановления

городского правительства № 121, которое временно запрещает массовые акции. По этой статье наказание — штраф 4 тысячи рублей, и людей в полиции не имеют права держать более трех часов.

К сожалению, практически во всех отделах полиции, в которые мы приезжали (пожалуй, единственное исключение — 35-й), этот срок нарушался и задержанных отпускали куда позже, ссылаясь на то, что много работы, или вообще ничего не объясняя. Так было в 24-м отделе полиции Невского района (44 задержанных, 7 из них несовершеннолетние, один уехал из отдела в скорой помощи, потому что ему стало плохо), в 70-м отделе полиции Невского района (31 человек), где процесс освобождения, несмотря на обещания руководства «в течение получаса все оформить», растянулся до позднего вечера и только после звонков дежурному прокурору людей отпустили.

Из Невского района мы поехали в Калининский, в 17-й отдел полиции на улице Демьяна Бедного, куда привезли 43 человека (десять к моему приезду уже были отпущены), и всех обвиняли по той же статье 8.6.1. А из Калининского района — в Приморский, сперва в 35-й отдел на улице Хрулева (30 задержанных), а потом в 53-й, на улице Ильюшина, где наткнулись на глухую стену.

Начальник отдела Виктор Москаленко категорически отказался сообщать, сколько человек у него находится и в чем их обвиняют, предлагая обращаться… в пресс-службу ГУВД. Потом вышла одна из задержанных с протоколом по той же статье 8.6.1 и сообщила, что в отделе около 30 человек. Поскольку в том же здании находится Приморское РУВД, я отправился туда поговорить с руководством и пожаловаться на 53-й отдел. Вышла девушка-сержант с бланком заявления на имя начальника РУВД, которое мне и предложила написать. Я вежливо отказался, сказав, что в понедельник пришлю им письмо на своем бланке. И конечно, напишу жалобу начальнику ГУВД Роману Плугину.

В отделении полиции 23 января. Фото из личного архива / Facebook

Параллельно с этим наш штаб помощи, который организовали «Яблоко» с Правозащитным советом Санкт-Петербурга и которым руководил Григорий Михнов-Вайтенко, принимал звонки по горячей линии, составлял списки, организовывал развозку воды и еды (надо сказать, что очень много людей предлагали нам волонтерскую помощь), посылал защитников и адвокатов, давал советы и консультации. В общем, почти всё как всегда — в последние четыре года такие объезды стали традиционными. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Теперь о тех, кого 23 января так и не отпустили, оставив в полиции на ночь.

В том числе 24 человека в 29-м отделе полиции Московского района на Варшавской улице. К ним не пускали защитника, долго не разрешали передать воду, а на звонки в отдел мне отвечали отказом в предоставлении любой информации. Было неясно, почему их не отпускают, и выяснилось это только утром 24 января.

Оказалось, что их всех обвиняют в нарушении по п. 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных акциях, которое создало помехи для движения транспортных средств или пешеходов

или помехи для доступа жителей к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры). Эта статья предусматривает в качестве наказания не только штраф от 10 до 20 тысяч рублей, но и обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток. Иначе говоря, по этой статье можно держать в полиции 48 часов до суда. И это уже не раз применялось ранее, чтобы оставлять задержанных участников протестов на ночь в полиции. На момент написания статьи в суд их еще не привезли.

Но есть и еще одна проблема. Дело в том, что этот пункт КоАП могут пришить — причем в любой момент в течение года (срок привлечения к административной ответственности) — огромному количеству людей, которые выходили на Невский. В любой момент их могут вызвать в полицию или доставить силой, оформить протокол по п. 6.1, отвезти в суд и/или оштрафовать либо тут же арестовать до 15 суток. Уже были прецеденты, когда оппозиционных активистов через три-четыре месяца после протестных акций именно так везли в полицию и тут же «запирали». Такое отложенное наказание. Этот дамоклов меч теперь на год повисает над многими оппозиционными активистами и муниципальными депутатами.

Что дальше? В ситуации, когда власть так и не поняла, что нельзя разгонять мирный протест и объявлять участие в нем наказуемым деянием.

Бесспорно, умное руководство полиции (служащее закону, а не начальству) не мешало бы протестующим от слова совсем. Ничего не перекрывали бы, не посылали толпы «космонавтов», не ломились бы в двери к оппозиционерам с «предупреждениями» и, конечно, никого бы не задерживали.

Но практика российской власти такова, что за репрессии против протестующих, как бы жестоки они ни были, точно не накажут. А вот за недопустимую мягкость может достаться по полной.

Начальство в Москве придет в ярость: это как? Мы тут будем выглядеть держимордами и карателями, а он чистеньким хочет остаться? Не выйдет!

Поэтому даже никаких команд из столицы не требуется, чтобы вели себя в стиле «хватать и не пущать». Сами будут стараться изо всех сил показывать: видишь, государь, как мы с супостатами боремся, не жалея сил! Собственно, это и есть одна из важнейших черт полицейского государства.

Борис Вишневский

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

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