 

Мнение: Свидетельство популярности

25.01.2021, 19:54, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Тем временем видео Навального о Путине продолжает бить все возможные рекорды – на сегодня у него уже 85 млн. просмотров. Если учесть, что в России, согласно данным ЦИК к “всенародному референдуму 2020 года”, избирателей порядка 110 млн. человек – получается, что такими темпами скоро охват станет 100%-ным. ВСЕ граждане России с правом голоса посмотрят фильм, обвиняющий Путина в невероятных хищениях!

Оно, конечно, шутка – во-первых, смотрят и иностранцы (с той же Украины – думаю, там тоже охват вышел немаленький), а во-вторых – наверняка есть и такие, кто заходят повторно и смакуют с разных аккаунтов. Хотя, с другой стороны – наверняка имели место и коллективные просмотры – например, всей семьей со смарт-телевизора; почему нет?

И кстати: 85 млн. – это УЖЕ больше, чем количество россиян, проголосовавших за Путина на выборах 2018 года (опустим разговор о том, насколько можно доверять тем официальным данным). В общем, магия цифр тут впечатляющая. Но как всегда – вопрос также в том, как ее интерпретировать.

И тут может быть и такой парадоксальный вывод, что невероятный объем просмотров говорит также… и о популярности Путина. Поклонникам Навального, конечно, хотелось бы думать, что своей популярностью ролик о Дворце обязан исключительно личности его создателя – но это был бы явный перебор. Безусловно, львиная доля интереса вызвана объектом исследования – “ооо! тут про САМОГО Путина!!”

И в этом смысле гигантские цифры просмотра даже разочаровывают; получается, что Россия – это действительно крайне “путиноцентричная” страна. Миллионы хомячков, которые спокойно спали под кепками и не реагировали ни на какие, сколь угодно шокирующие свидетельства того, что страна деградирует – вдруг моментально перевозбудились, едва только прозвучала волшебная фамилия “путин”. И прильнули, понимаешь, к своим смартфонам – при том, что сам СМЫСЛ ролика – “воруют-с!” – давно уже очевиден всякому мыслящему российскому гражданину.

В итоге, возможно, финальный результат ролика будет совершенно противоположный ожиданиям: нацлидер и пути-пут станет только ближе и роднее своему “глубинному народу” (который, к тому же, вовсе не шокируют все эти кровати под балдахином, а наоборот, вызывают реакцию типа “боже! как красиво!”).

Не исключено, что будет именно так.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Мнение: Какую часть тела Китай показал США?

11.11 / В Саудовской Аравии при взрыве пострадал иностранный дипломат

23.08 / Лучшие среднеразмерные автомобили 2020 года

28.06 / Мнение: Полицейский из Хьюстона с русской татуировкой: дети не в него, а в тестя – мордатые, толстые

19.01 / «Не нужно бояться»

10.07 / Личное: А почему бы и не загулять?

03.08 / Ученые: Тренировки помогают детям получать хорошие оценки

14.12 / Мнение: Погромы на заводе по производству “Айфонов”

14.10 / Нагорный Карабах (1991 – 1994): неоконченная война

26.10 / Мнение: О кошмаре СССР прямо сейчас, в нынешней жизни…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска