Мнение: Свидетельство популярности

25.01.2021, 19:54, Разное

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Тем временем видео Навального о Путине продолжает бить все возможные рекорды – на сегодня у него уже 85 млн. просмотров. Если учесть, что в России, согласно данным ЦИК к “всенародному референдуму 2020 года”, избирателей порядка 110 млн. человек – получается, что такими темпами скоро охват станет 100%-ным. ВСЕ граждане России с правом голоса посмотрят фильм, обвиняющий Путина в невероятных хищениях!

Оно, конечно, шутка – во-первых, смотрят и иностранцы (с той же Украины – думаю, там тоже охват вышел немаленький), а во-вторых – наверняка есть и такие, кто заходят повторно и смакуют с разных аккаунтов. Хотя, с другой стороны – наверняка имели место и коллективные просмотры – например, всей семьей со смарт-телевизора; почему нет?

И кстати: 85 млн. – это УЖЕ больше, чем количество россиян, проголосовавших за Путина на выборах 2018 года (опустим разговор о том, насколько можно доверять тем официальным данным). В общем, магия цифр тут впечатляющая. Но как всегда – вопрос также в том, как ее интерпретировать.

И тут может быть и такой парадоксальный вывод, что невероятный объем просмотров говорит также… и о популярности Путина. Поклонникам Навального, конечно, хотелось бы думать, что своей популярностью ролик о Дворце обязан исключительно личности его создателя – но это был бы явный перебор. Безусловно, львиная доля интереса вызвана объектом исследования – “ооо! тут про САМОГО Путина!!”

И в этом смысле гигантские цифры просмотра даже разочаровывают; получается, что Россия – это действительно крайне “путиноцентричная” страна. Миллионы хомячков, которые спокойно спали под кепками и не реагировали ни на какие, сколь угодно шокирующие свидетельства того, что страна деградирует – вдруг моментально перевозбудились, едва только прозвучала волшебная фамилия “путин”. И прильнули, понимаешь, к своим смартфонам – при том, что сам СМЫСЛ ролика – “воруют-с!” – давно уже очевиден всякому мыслящему российскому гражданину.

В итоге, возможно, финальный результат ролика будет совершенно противоположный ожиданиям: нацлидер и пути-пут станет только ближе и роднее своему “глубинному народу” (который, к тому же, вовсе не шокируют все эти кровати под балдахином, а наоборот, вызывают реакцию типа “боже! как красиво!”).

Не исключено, что будет именно так.