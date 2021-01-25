“Могут заражать людей”: Ученые заявили о необходимости вакцины от коронавируса для домашних животных

25.01.2021, 19:52, Разное

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Международная группа ученых недавно опубликовала в одном из зарубежных изданий статью, в которой изложила тезисы о необходимости вакцинации домашних животных от коронавируса. По словам медиков, многие питомцы подвержены заражению патогеном, в том числе – бессимптомно.

Поводом для комментария ученых, представляющих Университет Восточной Англии (Великобритания) и Университет Миннесоты (США), стал прошлогодний инцидент, произошедший в Дании. В ходе него было обнаружено массовое заражение коронавирусом ласок – представителей фауны, активно разводимых в данной европейской стране. Ситуация в итоге привела к тому, что огромное количество упомянутых животных умерло вследствие заболевания. Кроме того, исследователи напомнили, что изначальным носителем SARS-CoV-2 считаются летучие мыши – также представители животного мира. Специалисты отметили, что среди кошек наиболее распространена бессимптомная форма COVID-19, но способности инфицировать своих хозяев любимцы не утрачивают. Пока досконально не изучен механизм передачи вируса через собак, однако, по мнению экспертов, теоретически такая возможность также присутствует. Именно поэтому исследователи считают необходимым инициирование процесса вакцинирования домашних животных.

Ученые упомянули о том, что вакцинация домашних питомцев может быть возможной лишь в случае успешного процесса среди людей. Кроме того, для этой цели должны будут применяться специальные препараты, разработанные профильно для животных.

Источник: www.dailymail.co.uk