Кристина Асмус узнала дату своей новой свадьбы

25.01.2021, 19:52, Разное

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Популярная российская актриса Кристина Асмус узнала, когда она в следующий раз выйдет замуж. Она была очень удивлена, когда увидела ответ в Instagram.

В разделе «Истории» Асмус решила задать вопрос в специальном разделе о том, когда она выйдет замуж. Программа показала ей ответ: «Через шесть лет». Знаменитость сделала удивленное лицо, у некоторых сложилось впечатление, что она испугалась. С сожалением Асмус констатировала тот факт, что через шесть лет ей исполнился 48 лет.

На сегодняшний день неизвестно, занято ли сердце популярной актрисы. Не так давно Асмус призналась, что после спектаклей тайный поклонник не раз передавал ей огромные букеты цветов.



Изображение взято с: Instagram @asmuskristina

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о расставании летом минувшего года. Знаменитости получили документы о разводе осенью. У артистов осталась общая дочь Анастасия, которая проживает вместе со звездной матерью. Ради ребенка экс-супруги сохранили приятельские отношения.

Источник: www.instagram.com