Собчак рассказала о позорном случае, после которого решила бросить пить

25.01.2021, 19:52, Разное

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Популярная ведущая и журналист Ксения Собчак вспомнила неприятный эпизод, после которого решила бросить пить. Однажды знаменитость не пустили в приличное заведение из-за несоответствующего внешнего вида.

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Ксения Собчак откровенно пообщалась с актером Никитой Ефремовым в рамках интервью. Она призналась, что вела довольно раскрепощенный образ жизни в юности. Нередко ведущая «Дома-2» употребляла алкоголь и появлялась на людях в нетрезвом виде. Однажды ее попросили покинуть приличное столичное заведение.

При этом Ксения Собчак никогда не считала, что зависима от алкоголя. В один момент она поняла, что с распитием спиртного необходимо завязывать. Ведущая осознавала, что находится на «дне», когда ее выпроводили из ресторана.

Никита Ефремов также признался, что в юности много пил. Сейчас он счастлив, что в его жизни нет алкоголя. Артист не начал пить спиртное даже тогда, когда узнал о смертельном ДТП с участием отца Михаила Ефремова. Никита Ефремов посещает личного психотерапевта и постоянно старается работать над собой. Сейчас он ведет здоровый образ жизни.

Источник: www.youtube.com