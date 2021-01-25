 

Собчак рассказала о позорном случае, после которого решила бросить пить

25.01.2021, 19:52, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная ведущая и журналист Ксения Собчак вспомнила неприятный эпизод, после которого решила бросить пить. Однажды знаменитость не пустили в приличное заведение из-за несоответствующего внешнего вида.
.
Ксения Собчак откровенно пообщалась с актером Никитой Ефремовым в рамках интервью. Она призналась, что вела довольно раскрепощенный образ жизни в юности. Нередко ведущая «Дома-2» употребляла алкоголь и появлялась на людях в нетрезвом виде. Однажды ее попросили покинуть приличное столичное заведение.

При этом Ксения Собчак никогда не считала, что зависима от алкоголя. В один момент она поняла, что с распитием спиртного необходимо завязывать. Ведущая осознавала, что находится на «дне», когда ее выпроводили из ресторана.

Никита Ефремов также признался, что в юности много пил. Сейчас он счастлив, что в его жизни нет алкоголя. Артист не начал пить спиртное даже тогда, когда узнал о смертельном ДТП с участием отца Михаила Ефремова. Никита Ефремов посещает личного психотерапевта и постоянно старается работать над собой. Сейчас он ведет здоровый образ жизни.

Источник: www.youtube.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Офтальмолог рассказал о лучших видах спорта для улучшения зрения

20.10 / Отказ от обеда повышает риск заражения коронавирусом

03.07 / Ученые: Открытый космос не является полностью бесшумным

17.09 / Беременность задерживает развитие рассеянного склероза

25.10 / Bloomberg: В Москве устали — Россия берет курс на конфронтацию с Западом

29.07 / Мнение: Зачем министр напомнил про полет в Норильск главы Росприроднадзора?

01.07 / Пенсионеры на вес голоса

15.08 / Мнение: За беспорядками в Белоруссии видны уши польских спецслужб

28.12 / Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев станут родителями

11.09 / Кому нельзя прививаться вакциной от COVID-19: мнение иммунолога

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска