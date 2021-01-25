Мнение: О принадлежности «дворца» от информированного лица

25.01.2021, 19:48, Разное

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Эх! Такая интрига разрушена… А ведь как прекрасно всё шло – под сотню миллионов просмотров на YoyTube, бешеная популярность, сумасшедшие доходы от рекламы.

И вот всего один кремлёвский инсайдер попортил всю малину. Слил особо секретную информацию. Кстати, человек он стопроцентно информированный, а не какой-нибудь «профессор Соловей».

Короче, вот вам разгадка.

Сегодня, в Татьянин день, президент России Владимир Путин – по своему обыкновению кровавого тирана – кушал на завтрак детей встречался со студентами. Ну, как встречался… Поговорил по видеоконференцсвязи.

Стройную традицию партхозактива и мелких хозяйственных просьб нарушил внезапно провокационный, но явно заранее согласованный вопрос. Один из студентов не преминул использовать такой грандиозный повод для удовлетворения личного любопытства. «Сейчас в топе видеохостинга YouTube находится фильм-расследование о том, что у Вас якобы имеется дворец в Геленджике. Владимир Владимирович, правда ли это?», — спросил он.

Ответ достоин цитирования.

«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — ответил Владимир Путин. Он также отметил, что сам он выпущенный Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Алексея navalny Навального фильм не смотрел, так как у него нет на это свободного времени, однако «листал видеоподборки», подготовленные помощниками. Содержание расследования — на основании этих «подборок» — глава государства оценил критически. Владимир Путин подчеркнул, что тема «дворца» обсуждается уже более десяти лет и за эти годы должны были остаться документы, связанные с данным имуществом — оформлением земельных участков, финансовыми проводками и т.д.

«Вместо всего этого что — разместили мою фотографию, мое плавание стилем баттерфляй в каком-то бассейне, где я никогда не был и не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. В Енисее в 2016 году. Это просто компиляция, монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать «Скучно, девочки». Ну хоть чего-нибудь попридумывали бы ещё», — сказал президент. И, закрывая вопрос, сообщил, что хотел бы впоследствии поработать юристконсультантом в винодельческой отрасли, например, у бизнес-обмудсмена Бориса Титова, которому принадлежат виноградники в Абрау-Дюрсо. Троллинг, однако.

В общем, никому не известный блогер таки вынудил главу государства нарушить традицию умолчания. И уже во второй раз за пару месяцев. Что, возможно, добавит ему (блогеру, а не президенту) политических очков, а его сторонникам даст повод завести мантру, что власть дрогнула. С другой стороны, пока Режим™ очевидно решил не задействовать на всю катушку «белорусский сценарий» подавления оппозиции. Что разумно: если у Александра Лукашенко всё же нашёлся спонсор из Москвы, то кто проспонсирует Россию, если в ответ на жёсткие меры против неё введут новые секторальные #санкции? Российская #экономика и так в кризисе, тут любая мелочь отправит её в штопор.

Понятно, что Владимир Путин, отвечая на вопрос о «дворце», говорил не с оппозицией, а с колеблющимися. Каковых всё же большинство. Например, вас его заявления и заверения убедили?

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