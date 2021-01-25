 

Зачем умер комик? – Личное мнение

25.01.2021, 19:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Комика с ТНТ Александра Шаляпина нашли сегодня мёртвым в квартире.

Под утро пришла жена. Увидела море крови. Испугалась, позвонила другу, вместе они и нашли в ванной тело со вскрытыми венами.


Фото: Соцсети

Лицо комика оказалось знакомым — не помню, где видела его, но явно знаю.

Зачем умер комик? Суициднулся. Только выписался из реабилитационной клиники в Белгороде для алкоголиков и… Вскрылся.

Не знаю, кому сочувствовать. Жене, которая пришла под утро? Друзьям? Собутыльникам? Родным, не знавшим о депрессии близкого?

Александр мог бы жить лучше многих. Какая-никакая известность, выступления, но он всё пропил.

Когда человеку что-то даётся, с него всегда свыше спрашивается. Деньги портят слабых, успех добивает их. Вышел на сцену, словил звезду, спился и вскрылся.

Зачем помер комик? Зачем он жил?

Грустно всё это, ведь по факту человек оказался никому не нужен.

А вы нужны хоть кому-нибудь? К кому вы можете подойти со своими печальками? Попробуйте составить список хотя бы из 2-3 человек — это будет полезно.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Эмма Робертс и Гарретт Хедлунд впервые стали родителями

16.09 / Мнение: О европейских оплеухах Путину лично

08.09 / Мнение: Уникальные 90-е, или Торжество Зависти

19.01 / “Вдохновляющее состояние души”: Настя Каменских взволновала подписчиков пикантным образом

16.10 / 31 декабря 2021 года станет выходным днем

08.10 / Российский сериал вошел в число 10 лучших на Netflix

10.08 / Во льдах Антарктиды обнаружили таинственный корабль

31.07 / Личное: Очень рос ресурс

14.12 / СК не увидел признаков преступления в нападении на Ксению Собчак

03.08 / Семья из Чили столкнулась с гаргульями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска