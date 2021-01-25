Зачем умер комик? – Личное мнение

25.01.2021, 19:42, Разное

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Комика с ТНТ Александра Шаляпина нашли сегодня мёртвым в квартире.

Под утро пришла жена. Увидела море крови. Испугалась, позвонила другу, вместе они и нашли в ванной тело со вскрытыми венами.



Фото: Соцсети

Лицо комика оказалось знакомым — не помню, где видела его, но явно знаю.

Зачем умер комик? Суициднулся. Только выписался из реабилитационной клиники в Белгороде для алкоголиков и… Вскрылся.

Не знаю, кому сочувствовать. Жене, которая пришла под утро? Друзьям? Собутыльникам? Родным, не знавшим о депрессии близкого?

Александр мог бы жить лучше многих. Какая-никакая известность, выступления, но он всё пропил.

Когда человеку что-то даётся, с него всегда свыше спрашивается. Деньги портят слабых, успех добивает их. Вышел на сцену, словил звезду, спился и вскрылся.

Зачем помер комик? Зачем он жил?

Грустно всё это, ведь по факту человек оказался никому не нужен.

А вы нужны хоть кому-нибудь? К кому вы можете подойти со своими печальками? Попробуйте составить список хотя бы из 2-3 человек — это будет полезно.

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