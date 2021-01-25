Политолог Родионов об отношениях Зеленского и Байдена: Президенту Украины не стоит обольщаться

25.01.2021, 19:40, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Политолог рассказал, что в международной политике не бывает “химии”. Уместнее говорить о совпадении интересов стран. Родионов отметил, что Соединенные Штаты и Украина действительно преследуют одну цель – навредить России. “Вот только нужен ли Зеленский Байдену – большой вопрос”, – сказал он.

Эксперт напомнил, что американский лидер до недавнего времени хорошо общался с украинским бизнесменом Петром Порошенко. Но все испортил скандал с недавней публикацией их переговоров: Байден, скорее всего, потерял доверие к соратнику. “Но Зеленскому от этого вряд ли будет выгода”, – продолжил Родионов.

По мнению политолога, Зеленский – слабый руководитель. Он будет выглядеть жалко в роли потенциального “поджигателя войны”. Если Соединенные Штаты захотят раскачать ситуацию, то им нужно работать с другим политиком. Эксперт порекомендовал лидеру Незалежной не обольщаться.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что у Владимира Зеленского и Джо Байдена много общего. Так, оба политика стали президентами в такие моменты истории стран, когда главной задачей было примирение всех частей общества. “Я думаю, что эта химия сработает, и все будет нормально”, – подчеркнул министр.