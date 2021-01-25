 

Мнение: А почему проворовительство так боится митингов в защиту Навального?

25.01.2021, 19:36, Разное
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Добрый день. Я тут услышал, что в Кемерово будут бороться с митингами в защиту Навального и прочёл призывы не ходить на них и в других городах тоже. И мне стало всему интересно – а ЧТО в них такого, что проворовительство так рьяно уже с ними борется? В стране других проблем нет или что? И что такого страшного произойдёт, если люди на него придут, они тут же заразятся антиправительственными настроениями и побегут всё это дуравительство свергать на фиг? Их там облучают враждебным психотропным оружием, после чего они перестают считать, что бардак в стране и зряплата бюджетников в десять тысяч – это НОРМАЛЬНО и так и должно быть, именно поэтому надо население туда ни в коем случае не пускать, а митинги разгонять, или что? Я вот больше не вижу ни одной причины ГосдуРы их бояться!

Источник: Достало



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