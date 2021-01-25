Мнение: Семейные сценарии

25.01.2021, 19:32, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Иногда я смотрю спам с психологических сайтов, рассылки, на которые автоматически подписывают, как только вошел на сайт, и диву даюсь плантациям зеленого винограда.

“Психологи” пишут, что неудачники “сами неосознанно выбирают неудачу”, хотя могли бы выбрать удачу.

Вот, например, популярная идея о семейных сценариях.

Из сегодняшнего спама:

“Важная характеристика семейного сценария – его неосознаваемость. Но повторяющиеся стереотипы поведения в семейной системе можно отследить на генограмме. Это схема, включающая всех членов семьи, их предков и потомков, а также основные особенности жизни каждого. Как в приведенном выше примере, на такой схеме, можно наглядно увидеть, что бабушка жила без мужа, мать живет без мужа и дочь тоже. Это нечто общее у всех этих женщин. Если начать разбираться, то можно обнаружить, что это не злой рок, а определенное поведение женщин в этой семье, которое приводит к тому, что они остаются одни. Девочка научилась этому у мамы, а та у своей мамы. Вот вам и семейный сценарий в действии”.

Казалось бы, речь о каких-то перекосах в поведении, одних и тех же, которые вследствие неправильного воспитания приводят к неудачам в жизни.

Это упрощенная, но относительно здравая мысль.

Пересказанная идея Эрика Берна из его известной книги “Люди, которые играют в игры”.

Идея Берна не нова, в каждом языке с древности существуют поговорки типа: “Посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу”.

Это так и есть. Судьба зависит от привычек. Привычки складываются в детстве и в юности, но на протяжении всей жизни дополняются. Изменить укоренившиеся привычки можно путем самовоспитания, а самовоспитание возможно только, если стать самому себе родительской фигурой.

Заправить локус в круг границ, чтобы не свисал и не болтался.

Вот коротко о том, что мы столько лет разбираем в блоге.

Но нет.

В большинстве популярных статей на тему семейных сценариев не идет речь о привычках.

Ни слова нет, что выйти успешно замуж (жениться) и жить хорошо человеку мешают вот такие вот привычки, укоренившиеся с детства:

1. Быть неряхой, пренебрежительно относиться к быту.

2. Много есть, мало двигаться.

3. Стараться поменьше делать и побольше получать за счет других, и на работе, и в быту.

4. Громко озвучивать свои желания, канючить или требовать у других их исполнения.

5. Не считаться с другими, держать фокус на себе, видеть себя центром мира.

6. Выплескивать решето, не сдерживать скалки и кислые щи.

7. Тянуть корм для короны со всех, кто под руку попадет.

8. Снимать стресс алкоголем.

9. Верить в сказку, то есть в халяву.

Эти плохие привычки исправляются в процессе самовоспитания, в любом возрасте, но те, кого в детстве хорошо воспитывают, имеют таких привычек меньше и им полегче. Им тоже приходится воспитывать себя, но база у них получше.

Имея плохие привычки, очень сложно хорошо устроиться в жизни. Заработок будет мал, семьи не получится, друзей не будет, разве что такие же. В доме будет помойка, в голове и душе тоже. Тело будет гнить. Кредиты будут расти.

В какой-то мере это можно назвать семейным сценарием, если родители были бездельниками и неряхами и их родители тоже. Это дурное воспитание и тлетворное влияние ближайшей среды, которое человек преодолеть может, но ему придется напрячься.

Дело не в “генограмме”, а в плохих привычках.

Однако в статьях о семейных сценариях пишут другое.

Пишут, что женщины, мать которых жила с алкоголиком или бездельником, ищут себе в мужья алкоголика или бездельника. А если мать растила детей одна, избавляются от мужей, чтобы растить детей одни.

Представьте себе, девушке делают предложения богатые, а она такая “спасибо, нет” и выбирает нищего, потому что такой же “выбор” делала ее мать. И алкоголика, наркомана, бездельника выбирает сама в честь мамы, а не просто нет выбора, нет другой возможности, нет другого круга общения, интеграции нет в другую среду.

Здравая мысль Берна вывернута наизнанку, чтобы угодить короне.

Из той же статьи:

“Если внутри нас очень силен страх отвержения матерью, то мы даже можем отказаться от своей судьбы, выбирая мамину: «Мама, я буду жить, как ты, я тебя не предам!». Жить с алкоголиком или растить детей одной – значит любить маму и не предать ее. Так проявляется родовая лояльность”

Неудачницам внушается, что они точно такие же, как успешные женщины, ничем не хуже, просто сами выбирают плохих мужчин. Могли бы выбрать и хороших, вон очередь из кандидатов, но выбирают плохих.

И значит мелочь разделяет неудачника и успешного человека. Не годы работы над собой, а крекс-пэкс-фэкс. “Несите ваши денежки” и вас быстро научат. Напрягаться не придется: “стройность без спорта и диеты, за неделю минус 20 кг”.

Поэтому так популярны статьи на тему звоночков или признаков абьюзеров. Поддерживается иллюзия, что у всех есть выбор, что женщины сами выбирают плохих мужчин, а не просто другим не нужны и вцепляются в этих. И вот сейчас очнутся и начнут выбирать хороших.

Это все равно как про человека из семьи, где никто не учился и работал кое-как, пропивая получку, сказали бы, что он не от инертности, а от “родовой лояльности” так поступает, а на самом деле мог бы начать учиться, получить образование, расти в карьере, но сам выбирает “верность отцу” и поэтому пьет и лежит под забором.

А на самом деле какие у него привычки? У потомственного бездельника и алкоголика?

Или возьмем примеры, где у человека плохо не все, не все ресурсы гниют на корню, а какая-то конкретная сторона жизни провисает. И это тоже – следствие его плохих привычек.

Например мужчины, которые “выбирают” гулящую, грубую, холодную жену.

Какие привычки обычно характерны для таких мужчин, друзья? Понимаете?

А если женщина все время влюбляется только в женатых? Это какой “семейный сценарий”?

Как думаете?