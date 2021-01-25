Путин рекомендовал законодательно запретить отождествление СССР с нацистской Германией

25.01.2021, 19:24, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить проект закона о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии.

Глава государства рекомендовал парламенту рассмотреть этот законопроект к весенней сессии, передает РИА «Новости».

19 сентября 2019 года Европарламент принял резолюцию под названием «О важности европейской памяти для будущего Европы», в которой утверждается, что Вторая мировая война якобы была спровоцирована Германией и СССР.

Владимир Путин указал, что такие «бумаги», как одобренная Европарламентом лживая резолюция «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», несут «опасные реальные угрозы», так как являются проявлением осознанной политики по разрушению послевоенного мироустройства.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил недоумение и возмущение в связи с обвинением СССР со стороны Совета Европы в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией.